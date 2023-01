Antonio Pulgar Lucas, presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica y gobernador regional Huánuco. | Fuente: Andina

Antonio Pulgar Lucas, gobernador regional de Huánuco y presidente de la mancomunidad regional amazónica, calificó de condenable el ataque a la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, por un grupo de personas.



"Nos encontramos muy preocupados todos los gobernadores. Tengo que solidarizarme con las familias de los fallecidos. Estos actos de esa naturaleza tiene que terminar y ya. Nos solidarizamos con el gobernador Luis Otsuka , de Madre de Dios, que ha sido atacado por un grupo violentista en su propio domicilio. No podemos llegar a estos extremos", dijo en RPP Noticias.

En ese sentido, pidió al Congreso de la República que escuche a la población y se adelanten las elecciones para este año 2023.

"Exigimos al Congreso de la República, sin ningún interés de por medio, que se pronuncien. Lo que tienen que hacer ellos es escuchar a la población, que exige el adelanto de elecciones", invocó.



"Hemos solicitado al Congreso de la República que actúe con responsabilidad y se adelanten las elecciones. (...) Hoy el pueblo pide adelanto de elecciones y eso es lo que se debe entender con toda la claridad", agregó.

Marchas en Huánuco

Respecto a la situación en Huánuco, Antonio Pulgar aseguró que hay pedidos pero la población no ha sido violenta como en otras regiones. Sin embargo, recalcó que la situación nacional afecta a todas las regiones económicamente.

"En Huánuco se vienen dando marchas, ha habido actos de bloqueos pero ya han sido liberados. Pero el problema es nacional (...) no nos damos cuenta que estamos afectando a toda la población; la economía está por los suelos, los hombres que realmente merecen trabajar para llevar un pan a casa no lo pueden hacer, el costo de vida trepa, el hombre del campo no puede sacar sus productos. Entonces, es una situación de mucha preocupación de todos los huanuqueños y toda la mancomunidad", apuntó.