Heidy Juárez rechazó haber filtrado audio entre Lady Camones y César Acuña. | Fuente: Facebook/Heidy Juárez

El Comité Político Nacional de Alianza Para el Progreso (APP) acordó por unanimidad expulsar a la congresista Heidy Lisbeth Juárez, acusada de haber filtrado los audios entre la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y César Acuña, de dicho partido.

"Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de una investigación interna sobre el audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política", se lee en una carta remitida a la legisladora.

En la misiva se indica también que han evaluado la "lamentable asistencia" de Heidy Juárez a Palacio de Gobierno, un hecho que, refirieron, "se suma a su reprochable actitud de favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo".

"Consideramos que acciones como las realizadas por usted solo buscan dinamitar el bloque democrático para evitar la toma de decisiones drásticas, conforme a la Constitución del Estado", remarcó el Comité Político Nacional de Alianza Para el Progreso.

Niega haber filtrado los audios

En declaraciones a RPP Noticias, la congresista de Alianza para el Progreso, Heidy Juárez, rechazó haber filtrado los audios entre la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y César Acuña.

Dijo que se siente "sorprendida" de la decisión del partido, ya que nadie de APP le ha notificado sobre su expulsión.

La legisladora detalló que tampoco le han informado de la investigación interna que hizo la formación que lidera César Acuña tras el escándalo desatado por la filtración de los audios.

"No sé bajo qué parámetro han establecido de que soy yo la responsable de la filtración de estos audios, no me han dicho absolutamente nada. Voy a ejercer mi defensa y poder demostrar que no soy la culpable, está de por medio mi nombre y representación", agregó Heidy Juárez.