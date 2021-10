Hernando de Soto, excandidato presidencial. | Fuente: RPP Noticias

El excandidato presidencial Hernando de Soto consideró que el presidente Pedro Castillo "está aprendiendo a maniobrar políticamente", en referencia al nombramiento de Ricardo Belmont como asesor presidencial. Asimismo, opinó que el actual Gabinete Ministerial "está en transición", a diferencia del anterior, sobre el cual dijo que estaba "lleno de comunistas".

"(…) El señor Belmont, que un día habla mal de alguien, pero cuando lo acarician ya no habla mal. Yo creo que lo que está pasando es que el presidente está matizando hacia la derecha a sus allegados, esa es la imagen que se da. Ahora, frente a esto uno podría decir, ¿es la primera vez que nos engañan o esto ha ocurrido anteriormente?", señaló.

"Por eso es muy importante mantenerse alerta y seguir presionando hasta que por fin el presidente Castillo se defina. El problema que tenemos es que hasta ahora la definición no es clara, y hasta que no lo sea y esté firmada y esté en documentos específicos, no van a venir inversiones importantes al Perú. Habría que ser loco", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el excandidato presidencial destacó el reciente viaje que realizó a los Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con lideres republicanos y demócratas para que prioricen en su agenda medidas para evitar el debilitamiento del sistema democrático en el Perú, según sus propias palabras.

"En el Perú hay una conspiración con visos ideológicos de distintos partidos comunistas, tanto locales como pertenecientes a otros países, hay intereses por nuestros recursos naturales (…) La elección de una Asamblea Constituyente concentra los poderes no lo podemos combatir mejor con Inteligencia recibida de asociados occidentales", indicó.

Pide aclarar el rumbo del Gobierno

De Soto también emplazó al presidente Pedro Castillo a que aclare de manera más firme su postura sobre la Asamblea Constituyente debido a que desde el Ejecutivo se asegura que no es una prioridad, mientras que en el Congreso, el partido de Gobierno, Perú Libre, asegura que se trata de un compromiso presente en el Plan de Gobierno.

"Está diciendo algo que necesariamente requiere una segunda y tercera respuesta. Si yo te digo 'quiero que inviertas en este país y prometo no utilizar una Asamblea Constituyente, que de represente dispone que te pueda expropiar, pero posiblemente lo haga después', te da una señal de que lo está debilitando, pero también que no ha tomado una posición fija", apuntó.

"Si te dicen que te van a expropiar mañana en lugar de hoy, no te están haciendo un gran favor. El cuándo te roben se ha quedado en el aire, pero te van a robar de todos modos. Yo tengo la impresión de que es una política que los americanos llaman 'pie izquierdo, pie derecho': a pasitos parece el presidente estar yendo en el camino de abandonar un proyecto marxista, cuyo objetivo es crear un partido único; es decir, una dictadura", agregó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: