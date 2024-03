Juegos Panamericanos: satisfacción y desafíos, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

No es, desde luego, el momento de hablar de la larga dictadura de Alfredo Stroessner ni de la caída del obispo presidente Fernando Lugo en Paraguay. Pero sí de asumir que la elección de Lima es un reconocimiento que nos compromete a reforzar nuestra institucionalidad, modernizar la gestión pública y combatir la corrupción.

Hace mucho bien sentir alegría y satisfacción ante un logro obtenido por nuestro país. Y más aún si el logro es fruto de un trabajo en equipo de autoridades e instituciones que han actuado en función de una agenda común: la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se llevarán a cabo el año 2027. Como pocas veces, hemos visto a los veteranos de los Panamericanos del 2019, junto al alcalde de Lima, al primer ministro, las autoridades del comité olímpico y los dirigentes del deporte nacional. Teníamos, es cierto, la buena imagen de la impecable organización del año 2019, bajo la conducción de Carlos Neuhaus. Pero desde entonces, Lima y nuestro país han vivido sobresaltos que no pueden dejar de inquietar a quien nos observa desde fuera. El alcalde Jorge Muñoz no pudo terminar su período, así como tampoco cuatro presidentes en los últimos siete años. Además de nuestra inestabilidad política, Lima sufre, como el resto del país, de un incremento considerable de la delincuencia y la criminalidad. Finalmente, el transporte es uno de los más desordenados del continente. Todo eso nos fue reprochado por el representante de nuestro competidor, Paraguay, quien afirmó durante su intervención que su país “es estable, moderno, seguro y democrático”. Y por si cupieran dudas de lo que tenía en mente, afirmó que en su país los presidentes terminan sus mandatos. No es, desde luego, el momento de hablar de la larga dictadura de Alfredo Stroessner ni de la caída del obispo presidente Fernando Lugo. Pero sí de asumir que la elección de Lima es un reconocimiento que nos compromete a reforzar nuestra institucionalidad, modernizar la gestión pública y combatir la corrupción. Una encuesta de DATUM para LAMPADIA publicada hoy revela que 64% de los encuestados cree que los jueces son corruptos y reciben coimas. El deporte es mucho más que lo que sucede en los campos de juego. Es una escuela de la disciplina, del trabajo en equipo y del respeto a las reglas. Tenemos poco más de tres años para mejorar las infraestructuras de la ciudad y restablecer la seguridad ciudadana.

Las cosas como son