Junín: Cuatro presuntos narcotraficantes mueren en enfrentamiento por control de paso de droga en Vizcatán del Ene

El enfrentamiento con armas de fuego se produjo por el dominio de la zona del Vizcatán del Ene utilizada para el traslado de droga. | Fuente: Andina

Cuatro presuntos narcotraficantes murieron este domingo en un enfrentamiento por el dominio del territorio en el centro poblado de José Olaya, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo, en la región Junín, según fuentes de RPP Noticias.

De acuerdo a información previa, los hombres iban provistos de armas de fuego y trasladaban droga en mochilas cuando hacían su paso a pie por la zona del Vizcatán del Ene.



El enfrentamiento con armas de fuego se produjo precisamente por el dominio de este lugar.

Fuentes de RPP Noticias confirman que llegó personal de salud hasta la zona tras el enfrentamiento. Sin embargo, hasta el momento no se puede precisar si hay personas heridas en el lugar.



El distrito de Vizcatán del Ene es una zona utilizada para el paso de personas que trasladan droga en mochilas o paquetes.

Ante esta situación, grupos de narcotraficantes y las fuerzas del orden pugnan por el dominio de la zona.

