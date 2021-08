Percepción de la ciudadanía sobre el Gobierno. | Fuente: Foto: Presidencia

Después de los discursos y los nombramientos llega siempre la hora de la opinión pública. Durante sus dos primeras semanas, el gobierno ha atinado a hacer algunas rectificaciones, pero sobre todo ha dado muestras de empecinamiento en el error y de uso calculado del silencio. También las bancadas parlamentarias se hallan en fase de preparación y evalúan los términos de sus respectivas definiciones frente al gabinete ministerial. En estas circunstancias la Encuesta nacional de IPSOS ha dado una señal de alerta.

Nadie le podrá reprochar sesgo, porque IPSOS previó de manera consistente la victoria de Pedro Castillo y anticipó con precisión el estrecho margen que terminó por dar la ventaja a Perú Libre sobre Fuerza Popular. Quizás el dato más saltante de la encuesta es el contundente 84% que considera que el presidente debe evitar el sometimiento a Vladimir Cerrón. Este porcentaje se eleva en Lima hasta el 91%. La encuesta revela también que no hay grandes expectativas respecto a dos puntos sustanciales de la retorica de Castillo: la reducción de la pobreza y la creación de trabajo digno.

No sorprende por eso el elevado porcentaje de peruanos que preferirían emigrar. No solo la economía, también la democracia y las libertades son percibidas bajo amenaza. Castillo todavía está a tiempo de reaccionar, aunque quizás si no lo hace por instinto propio, se verá presionado por las decisiones que la Justicia tome sobre el lavado de activos atribuido a los principales dirigentes de Perú Libre.

