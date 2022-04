“Agradecemos a todos los chiclayanos, porque se ha levantado todo el pueblo para marchar, para pedir sanción para este hombre", comentó la tía de la niña. | Fuente: RPP

Yeni Cruz, tía de la niña de tres años que fue víctima de secuestro y abuso sexual, pidió a las autoridades una drástica sanción para Jose Antonio Enríquez García (48), investigado por estos hechos.

En diálogo con el programa Encendidos de RPP Noticias, solicitó que la condena sea rápida, porque tanto su familia como la comunidad chiclayana exigen justicia inmediata para este agresor.

“Ahora me encuentro destrozada. Esto no tiene perdón. Estamos destrozados como familia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, lo que pedimos es justicia. Queremos ver a este sujeto tras las rejas hoy mismo”, expresó.

Sobre la salud de la menor, refirió que la pequeña se recupera de manera favorable en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud de Chiclayo.

“Ahora mi sobrina está en el hospital Almanzor. No me dejan ingresar, solo a su mamá, pero nos ha dicho que la bebé ha desayunado tranquila y está en recuperación”, anotó.

También anunció que para este jueves se realizará otra marcha de la población chiclayana para pedir a las autoridades celeridad en la condena de esta persona.

“Agradecemos a todos los chiclayanos, porque se ha levantado todo el pueblo para marchar, para pedir sanción para este hombre. Hoy mismo queremos que se le castigue”, precisó.

Mientras tanto, un grupo de ciudadanos llegó hasta los exteriores del Modulo de Justicia de Atusparias, en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde se desarrolla la audiencia de prisión preventiva, para pedir la sanción de cadena perpetua.

Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.