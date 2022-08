Víctor Luna Victoria, abogado del general PNP Max García Esquivel. | Fuente: RPP

Víctor Luna Victoria, abogado del general PNP Max García Esquivel, argumentó este miércoles que ningún empresario de Lambayeque ha señalado directamente al exjefe de la Policía Nacional del Perú de la citada región como la persona que exigía sobornos para evitar el cierre de sus negocios.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado consideró que la acusación contra el Gral. PNP Max García es "inexacta" y "tendenciosa" y pidió un alto al "ejercicio abusivo" de supuestos testigos protegidos.

"No hay ningún empresario que lo vincule directamente, ni en sede fiscal ni en sede de investigación administrativa en la Policía al general Max García Esquivel. No existe ninguna de esas informaciones inexactas que se han venido propagando por los medios", afirmó.

El abogado aclaró que solo existen dos testimonios reservados donde dan cuenta de unas presuntas coimas a un suboficial que trabajó en el entorno del Gral PNP Max García cuando estuvo destacado como jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque.

"Es importante esta valoración al momento de resolver por el juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. No existe ninguna acusación directa", expresó sobre su defendido que tiene una detención preliminar ampliada

"Celular está manipulado"

Víctor Luna explicó que en la incautación del celular del Gral PNP Max García el día de su detención no se encontró ninguna comunicación relevante con el hecho imputado ni relación con empresarios supuestamente coercionados.

"En esa diligencia fiscal del 30 de julio del 2022, el día que se intervino al suboficial Ray Rolf Velásquez Caslín (acusado de cobras cupos de dinero por encargo del máximo jefe policial) a las 7:57 de la mañana y donde se ingresó el equipo incautado a la cadena de custodia lacrado extrañamente está manipulado a partir de las 8.30 a 10 a.m. ¿Cómo entender que un celular está manipulado cuando ya está lacrado?", manifestó.



