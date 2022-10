La inserción internacional del Perú [COLUMNA]

La OEA aprueba envío de una delegación a Perú | Fuente: OEA

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El mundo contemporáneo ha reducido la distancia entre los países. La facilidad de los desplazamientos, las migraciones, la integración al mercado internacional, el desarrollo de la tecnología y la explosión de las comunicaciones han obligado a los Estados a buscar las mejores condiciones para su inserción en el contexto internacional. Salvo que queramos optar por el aislamiento como es el caso de Corea del Norte, más nos vale asumir que nuestra prosperidad depende en buena medida de una combinación prudente entre independencia y participación en el mundo globalizado.

La OEA es un mecanismo de integración regional del que formamos parte desde su fundación en 1948. Ayer sesionó su Consejo Permanente y decidió enviar una Misión de alto nivel al Perú. Su tarea es informarse sobre el estado de nuestra democracia y promover el diálogo entre los poderes. En vez de reaccionar con reflejos nacionalistas, lo razonable es aprovechar de esa visita para asumir los desafíos que enfrentamos: la lucha contra la corrupción, la ineficiencia de la gestión pública, la independencia de la Justicia, las amenazas a la prensa libre.

También nuestra economía depende de la manera como seamos vistos. Ayer, la Agencia de calificación financiera Fitch ha destacado que nuestra perspectiva económica se ensombrece como consecuencia, precisamente, de la incertidumbre política. De la calificación de Fitch dependen las condiciones de la inversión en nuestro país y el acceso a los mercados globales.

Nos guste o no, así funciona la economía. Si no resolvemos nuestros problemas políticos entre nosotros, vamos a pagar las consecuencias con más pobreza, más desempleo y más intolerancia. No hay solución sin tres principios simples: respeto a la Justicia, concertación de agendas de desarrollo, diálogo entre las fuerzas políticas.

Las cosas como son