Ley de uso de armas no letales para serenos: esto dicen los alcaldes ante la observación del Ejecutivo

De acuerdo con el alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, es necesario que los agentes de serenazgo utilicen armas no letales durante su servicio, dado que actualmente se encuentran en desventaja ante los delincuentes. Señaló, además, que en el día a día el que auxilia primero a un vecino ante un acto delictivo "es el sereno, no la policía". "La Policía Nacional está limitada en su número y la realidad. Al menos en Lima, quien se acerca y actúa es el sereno", indicó.

05 May 2023 - 02:24

Por su parte, Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María, dijo estar en contra de que los serenos usen armas no letales, ya que se exponen a situaciones de mayor riesgo ante los delincuentes. Mencionó, asimismo, que no se le puede dar un arma no letal a uno de estos servidores municipales si no reciben una preparación y capacitación por parte de la PNP. "Si voy a poner a un delincuente con un arma de goma, ante un delincuente que lleva un arma de fuego [...] vamos a tener un récord de serenos muertos en Lima", agregó.