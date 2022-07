Ismael Maquen señaló que la pesca artesanal ha sido abandonada por todos los gobiernos | Fuente: Ministerio de la Producción

Ismael Maquen, vicepresidente de la Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de Embarcaciones Pesqueras de Motores Fuera de Borda de San José, Lambayeque, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su gremio atraviesa una fuerte crisis debido a la depredación pesquera y al nulo respeto de las 5 millas para las embarcaciones artesanales.

"Hace meses que venimos pasando situaciones difíciles por la depredación que se ha venido dando dentro de las 5 millas marinas. Eso nunca se ha cumplido. Desde hace muchos años atrás nosotros hemos venido reclamando que las 5 millas sean exclusivamente para la pesca artesanal, pero nunca se cumplió porque las autoridades nunca han hecho respetar la ley. Por eso, nosotros siempre hemos sido perjudicados", sostuvo.

En ese sentido, Maquen señaló que su sector está en crisis debido a que "embarcaciones de arrastre" han "malogrado" el ecosistema marino desde hace muchos años atrás.

"Esas embarcaciones que son de mayor tonelaje deben trabajar fuera de lo que se ha establecido para poder conservar el recurso. Si no, ¿de qué vamos a vivir? (...) Hoy estamos viviendo una de las peores crisis en nuestra región. Tenemos meses y meses que no ganamos nada. La gente está preocupada por tanta escasez de pesca que hay. Hemos estado saliendo, pero al final no tenemos ni para nuestros gastos del viaje", refirió.

Ante esa situación, Maquen señaló que es necesario que el Gobierno central "haga respetar de una vez por todas las 5 millas marinas". Por eso, consideró que una nueva ley general de pesca debería "asegurar" que se respete el derecho de las embarcaciones artesanales.

"Sí tenemos conocimiento de que se está tratando en el Congreso si se hace una modificación a la ley y ojalá que con eso se beneficie a todo el sector pesquero artesanal, porque últimamente hemos estado abandonados por los gobiernos anteriores y si se da en beneficio del sector pequero, a buena hora", señaló.

Sin apoyo de Capitanía

Asimismo, el dirigente subrayó que la Capitanía de su región "no hace un trabajo eficiente" para que se cumpla la ley que ampara a la pesca artesanal.

"Nosotros ya no sabemos a quién recurrir porque la Capitanía no hace una labor como corresponde porque acá tienen un patrullero, pero ese patrullero solo está 'fondeado' y no hace un trabajo eficiente. Por eso es que las embarcaciones con mayor tonelaje siempre han hecho lo que han querido y nos han perjudicado", señaló.

Además, precisó que se han quejado ante esa institución de la Marina de Guerra del Perú, pero "nunca" han recibido una respuesta.

"Nosotros siempre hemos presentado quejas a la Capitanía de que esas embarcaciones, cuando entraban a las 5 millas, nos han perjudicado con nuestras redes. Capitanía tiene conocimiento de todo eso, pero nunca hemos tenido una respuesta de parte de ellos. Por eso es que en Lambayeque esas embarcaciones siempre han hecho lo que han querido", afirmó.