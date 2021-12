Loreto: ¿Por qué los hospitales de Iquitos y la región están llenos y en qué consiste la nueva alerta epidemiológica?

Circulación de los virus de la influenza AH3N2 y rinovirus han sido detectados en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Islandia, y Santa Rosa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

La Dirección Regional de Salud de Loreto emitió una nueva alerta epidemiológica por el incremento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (Iras), neumonías y obstrucción bronquial causadas por la circulación de los virus de la influenza AH3N2 y rinovirus detectados en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Islandia, y Santa Rosa.

El director de Epidemiología de la Diresa Loreto, Carlos Álvarez, explicó que, debido a las condiciones de lluvia y humedad, los casos se incrementaron, por ello hizo un llamado a las familias para tener todos los cuidados y medidas de prevención. Esta situación ha generado que los hospitales desborden en la atención de pacientes.

“Hay bastante humedad, días lluviosos. Recomendamos que las personas adultas mayores, niños y los que tienen comorbilidad no estén expuestos a corrientes de aire y protegerse para no infectarse y desarrollar esta enfermedad. Las medidas de prevención son las misas de Covid-19: usar mascarilla, evitar aglomeraciones y recomendaciones que ya sabemos pero que a veces no practicamos”, indicó.

El especialista detalló que en caso una persona sienta síntomas gripales, lo más recomendable es acudir al centro de salud para un descarte de la COVID-19. Y en caso de ser negativo, pueda volver a su domicilio con el tratamiento respectivo.

Álvarez pidió a la población no automedicarse y recomendó seguir con las medidas de bioseguridad como lavado de manos, uso de doble mascarillas, evitar aglomeraciones que podrían representar focos de contagio.

Puntualizó que estos cuadros virales se reportan con mayor frecuencia en las épocas de lluvia y cambio de temperatura que tienen su inicio en el mes de diciembre.

Los hospitales del seguro social reforzaron las atenciones por el incremento de estos casos de Influenza. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

EsSalud refuerza medidas de prevención

Por su parte, Percy Rojas, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Loreto, anunció que los hospitales del seguro social reforzaron las atenciones por el incremento de estos casos de Influenza.

“Desde hace ya dos semanas se ha presentado este brote que ya ha sido identificado producto del virus de Influenza AH3N2 que está circulando en nuestra ciudad y que, efectivamente, está produciendo esta enfermedad en gran parte de la población que ha acudido en gran medida al Hospital III de EsSalud. Estamos doblegando esfuerzos para brindar la atención que se requiere”, anotó.

El funcionario recalcó que esta enfermedad presenta casos leves que no requieren de hospitalización, sin embargo, fue necesario habilitar hasta cinco tópicos, en dos turnos, de consultorios para la atención y orientación a los pacientes.

El funcionario recordó que la población asegurada puede acudir también a los tres policlínicos metropolitanos de EsSalud en la ciudad de Iquitos, con la finalidad de evitar largas filas.

Finalmente anunció que aumentaron el número de pediatras al tener un gran porcentaje de casos en niños enfermos de influenza. Además, informó que este proceso viral dura entre cinco y siete días.

