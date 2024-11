Madre de Thalía Manrique exige captura de asesinos de su hija: "Pido de todo corazón justicia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Madre de Thalía Manrique exige celeridad en la captura de los asesinos de su hija

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de la cantante Thalía Manrique Castillo, quien fue asesinada en Bagua (Amazonas) durante un asalto al bus en el que se trasladaba la agrupación musical ‘Hermanos Guerrero’, exigieron justicia y que los responsables de este crimen sean detenidos cuanto antes.

“Que encuentren pronto a las personas que le hicieron tanto daño a mi hija. No sé qué están esperando para capturar a esos presuntos delincuentes”, señaló Angélica Castillo, madre de la artista de 27 años.

“No tengo palabras para describir todo el dolor que siento y pedir de todo corazón justicia, que no haya más muerte, ya no más dolor”, agregó.

Los restos de Thalía Manrique, quien será sepultada este jueves, llegaron durante la madrugada del martes en su natal Cultambo, ubicado en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

La cantante murió la madrugada de este domingo 3 de noviembre cuando era trasladada al hospital Santiago Apóstol, en Bagua Grande tras recibir un disparo durante un asalto al bus donde ella se encontraba junto con los otros miembros de la orquesta.

Uno de los testigos contó que el grupo 'Hermanos Guerrero' se encontraba en un bus que iba por la carretera a Ñunya Jalca cuando alrededor de las 5 de la mañana fueron interceptados por al menos seis delincuentes, quienes se apoderaron del dinero de la presentación y de los instrumentos de la orquesta, realizando disparos en su huida y provocando la muerte de Thalía Manrique.

Policía identificó a responsables de la muerte de vocalista, afirma hermano de la víctima

Jair Manrique, hermano de la cantante Thalia Manrique Castillo, asesinada en un asalto en la carretera Fernando Belaunde, en Bagua, Amazonas, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha identificado a los responsables del crimen y están a la espera de que el fiscal tramite la orden de captura.

“Ahorita acaba de llamarme el dueño de la agrupación, el señor Walter Ángeles, que la Policía Nacional ya lo tiene identificado a ese delincuente y están a la espera del señor fiscal para que de la orden de captura y se haga justicia de una vez”, dijo a RPP.

En conversación con RPP, el hermano de la joven víctima señaló que la agrupación de cumbia 'Hermanos Guerrero' no recibió amenazas extorsivas antes del asalto.

El crimen ocurrió en la carretera a Ñunya Jalca, alrededor de las 5 de la mañana, cuando la orquesta fue interceptada por al menos seis delincuentes, quienes se apoderaron del dinero de la presentación y de los instrumentos de la orquesta, disparando en su huida y provocando la muerte de Thalía Manrique.

“Lo que pude hablar con otros representantes de dicha empresa, he preguntado si de repente han tenido mensajes extorsivos, pero me indican que no, que nunca han pasado por eso. Nunca los han llamado, los han amenazado, nada, han estado trabajando, como se dice, normal, tranquilamente”, indicó.