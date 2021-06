Vladimiro Montesinos se encuentra recluido en la Base Naval. | Fuente: Foto: Andina

La Marina de Guerra del Perú y el INPE anunciaron el inicio de una investigación a Vladimiro Montesinos por unas llamadas telefónicas que habría realizado a personas distintas a las que solicitó en un permiso especial. A través de un comunicado conjunto, ambas instituciones informaron que han iniciado una investigación para identificar responsabilidades luego de que se difundieran audios de conversaciones que serían del exasesor presidencial.



En el pronunciamiento, se da cuenta de un pedido formal que hizo Vladimiro Montesinos para utilizar el teléfono fijo que se encuentra en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao, para llamar los días 10 y 23 de junio a su pareja, el cual fue aceptado por la institución.

Sin embargo, el pasado jueves se dieron a conocer una serie de audios -a través del excandidato presidencial Fernando Olivera- donde presuntamente se escucha a Montesinos dialogar con un militar en retiro a través de una comunicación telefónica. Según Olivera, Montesinos pretendía coordinar acciones para concretar un presunto fraude en las elecciones.

"Al respecto, se ha dispuesto iniciar una investigación para determinar si habría responsabilidades en el personal del CEREC. En adición, está en proceso una investigación sumaria al interno Montesinos, según lo establece el reglamento del Cerec y lo dispuesto por el INPE. Mientras tanto, el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica", señala el comunicado.

Guillermo Sendón reconoció reunión mencionada en el audio

En unos audios difundidos por Fernando Olivera se escucha una conversación entre quien sería el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y un informante, a quien el propio Olivera identificó como el comandante en retiro Pedro Rejas. En esta conversación, Montesinos menciona que el abogado Guillermo Sendón "tiene conexiones con el JNE" y "llegada directa" a tres magistrados.

Quien sería Vladimiro Montesinos le aconseja a su interlocutor contactar al abogado Guillermo Sendón "para que él pueda apoyar". Según los registros del audio, la llamada entre ambos se habría producido el pasado 10 de junio a las 5:49 de la tarde.

En el video difundido se observa y escucha a Guillermo Sendón afirmando tener una relación con el fiscal Luis Carlos Arce Córdova, hasta hace poco uno de los tres integrantes del pleno del Jurado Nacional de Elecciones que revisa las apelaciones presentadas por Fuerza Popular. El abogado manifiesta a su acompañante que los votos de los otros tres magistrados "cuestan tres palos".

En un video difundido por el periodista Hernán P. Floríndez, Guillermo Sendón reconoció que conversó con el comandante EP en retiro Pedro Rejas; sin embargo, negó haber tenido la intención "de comprar nada" y dijo que su único objetivo era "tener la seguridad" de que existía una voluntad de fraude para denunciarla.

"No hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de nada porque es absurdo pensar en eso. Además, los montos de los que hablé fueron absurdos, simplemente para saber si ellos estaban realmente considerando la posibilidad de hacerlo y, obviamente, si hubiera sido así hubiera habido la continuación de este tema, (pero) no hubo ninguna conversación más con el señor Rejas y no sé lo que habrán hablado después ellos, pero para mí jamás hubo la seguridad de que se quería hacer ese fraude porque esa era justo la intención que yo tenía: saber si existía esa seguridad y en ese momento hacer la denuncia", señala.



Presunta conversación de Vladimiro Montesinos e interlocutor

V: ¿Cómo va la cosa?

I: Bien, ahorita la cosa está en los votos impugnados.

V: ¿Te acuerdas de Guillermo Sendón? El pata tiene conexiones con el JNE. El colegiado es de 4 y él tiene llegada a 3 directo.

I: Faltaría uno, pero con 3 suficiente.

V: Con tres suficiente. Sería bueno que lo localizaras para que él pueda apoyar y tiene que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes.

V: Tienes que comunicarte con él, tienes una reunión personal y le dices 'necesitamos que nos apoyes en tal cosa', cómo es la vaina. Él te va a decir 'hay tanto, que cancelar honorarios de tanto'. Ya tú maneja tu directo con él ese tema.

I: ¿Entonces coordino la reunión?

V: ¿Para cuándo puedes buscarlo?

I: Mañana

V: Te doy su número de teléfono.

V: Sería bueno que tú lo llamaras, coordinaras con él, le hicieras los requerimientos que él necesita y tú corres traslado al amigo o a las personas…para que vean cómo mueven la vaina y lo conectan contigo. Él puede ayudarlo bastante en eso. Si se logra en eso, se gana.

I: Ahí está la cosa ahora.

V: Ahí está la cosa.

I: De ahí depende.

V: Si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado, no estaríamos en este problema de m… por gusto. Por la mezquindad nos ha pasado eso. Ahora tan tarde…No ponen a personeros…

V: Tienes que hablar directamente con el amigo, decirle que hay esta opción y tú directamente hablas con Guillermo y le dices 'necesitamos que nos apoye en esto', hablen con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos.

I: Perfecto

V: Corres traslado y ya manejan ustedes directo, que lo contrate directamente a él, ya verán.

Presunta llamada entre interlocutor y Sendón

I: Me llamó el amigo en común para reunirnos.

GS: Me contó.

I: ¿Te parece mañana?

GS: Lo más temprano posible.

I: Lo más temprano posible, ¿o sino ahora más tranquilo?

GS: ¿Por dónde estás?

I: Entre Canadá y Arriola.

GS: Si quieres, para que no sea tan lejos, juntémonos en el óvalo La Fontana, que es a mitad de camino.

GS: Cuando llegas me avisas, yo voy a estar metidito en una tienda.

I: Estoy camino para allá.

GS: Yo bajo ahorita para allá.

Presunta conversación de Vladimiro Montesinos e interlocutor

V: Guillermo es la única persona acá que puede hacer eso, es un operador. Los abogados hacen su alegato, hablan y hablan ambas partes, los otros escuchan y deciden. El otro va a hablar de otra forma, de la forma operacional, ¿ya me entiendes? Esa gente de m… van a perder todo por imbéciles.

I: ¿Ahorita todavía hay forma de que puedas?

V: Todavía hay forma, si reaccionan, porque mañana es jueves, ya el Jurado está comenzando a ver y van a sentar una línea. Ayer ha debido resolverse eso y asegurarse todo. Entonces si resuelven así, es irreversible. Este es un tema de otro nivel.

I: ¿O sea que la solución sería esa, nada más?

V: Esa y lo que te he dicho de hacer eso en la embajada. ¿Le explicaste?

I: Le he explicado.

V: ¿Y qué dice?

I: Que van a enviarlo al gringo.

V: El jefe de la oficina de asuntos regionales es la cabeza de la Inteligencia acá. Le dan una copia y le piden que por favor remita todo esto a Washington y que esto llegue a la Casa Blanca. A la hora que esté eso en positivo, me dices, yo llamo a mi hija para que llame a la otra señora. Si no hay eso, están jodidos. Han perdido por la soberbia. Aparte de eso se están confiando en Miki Torres. Ese pata y el Raffo no puede hacer nada.

I: ¿Y Giampietri, los marinos?

V: No, ya nada pueden hacer. Acá la solución es la que te dije: que lo busquen a Guillermo, orden con él, cobrará sus honorarios y le encargan a él el tema. Es un tema ya de ellos, yo no quiero ni meterme. Si no quieren hacerlo, se les ha sugerido.

I: ¿Es la única forma, no hay otra?

V: Es la única forma, ha pasado mucho tiempo, ya no hay otra.

V: (…) Hemos debido manejar eso de otra forma, todavía se puede lo de la embajada hacer como te estoy explicando, no hay otra forma. Tú hazle entender al papá, a la chica, o con quien hables, que le explique. Estamos tratando de ayudar en objetivo en común. ¿Yo que gano con esto? Nada, no me interesa, jamás voy a pedirles nada, porque si no se joden, la chica terminará presa y el otro señor morirá ahí donde está. Esta es la situación.

