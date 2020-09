Santiago Arancibia es afiliado activo de Acción Popular desde julio de 2019. | Fuente: Facebook

Santiago Arancibia, integrante del partido político Acción Popular y autor de uno de los mensajes que recibió al WhatsApp el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, visitó el Congreso de la República el 3 y 8 de septiembre.



Según el Módulo de Control de Visitas del Legislativo y la Oficina de Protocolo y Asuntos Parlamentarios, documento al que tuvo acceso RPP, Arancibia Ortega ingresó a la sede legislativa a las 9:20 a. m. y 8:30 a. m., respectivamente. Consultado sobre este hecho, el exafiliado del partido Solidaridad Nacional, quien dice ser "un hombre de profundas convicciones democráticas", señaló que a este medio que le "parece" haber acudido el jueves 3 y el lunes 7.



"[La primera vez] para ver el tema de contaminación del río Puyango-Tumbes y la segunda ocasión por la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto para apoyar la iniciativa del 'No Acuerdo de Escazú'. En esa línea también fuimos a conversar con el presidente del Congreso (Manuel Merino)", manifestó.



Santiago Arancibia, que ha alegado que el mensaje que le hizo llegar al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, fue enviado "por error", ha remarcado que no tiene "absolutamente nada que ver en ninguna teoría conspirativa" contra el gobierno.



"Eso debe quedar absolutamente claro. No formo parte de este talante de persona. Al contrario, al presidente de la República lo valoro y estimo mucho. He ido también, algunas veces, a Palacio de Gobierno a algunas juramentaciones cuando me han invitado", agregó.