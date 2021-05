La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, durante el primer trimestre del año, se reportaron en el Sistema de Registro de Interrupciones del Servicio de Agua y Alcantarillado, 1734 interrupciones imprevistas y programadas del servicio de saneamiento.

El barómetro de la Sunass, que mide el desempeño de las EPS, establece un ranking de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) por número de interrupciones por cada 10 mil conexiones activas, donde en el primer lugar se ubica la EPS Rioja (19.66 interrupciones por cada 10 mil conexiones activas), seguida de Seda Ayacucho (19.22), EPS Emapat Puerto Maldonado (18.50), Sedapar Arequipa (7.94) y EPS Empssapal Sicuani (7.86).

Las causas de interrupciones más comunes son cambios de válvulas, fugas en conexiones, limpieza y desinfección de reservorios, mantenimiento de redes, roturas de tuberías, trabajos de mejoramiento, entre otros.

Es importante resaltar que las EPS tienen la obligación informar a los usuarios con 48 horas de anticipación sobre los cortes programados del servicio de agua potable. El no cumplir con lo señalado es considerado una infracción tipificada en el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción.

La información a los usuarios debe de considerar el horario de corte, los motivos de la interrupción; así como, la hora del restablecimiento del servicio. En caso de interrupciones no programadas o imprevistas, las EPS deben abastecer del servicio a los sectores afectados a través de camiones cisterna u otra modalidad que garantice la calidad del agua potable entregada. La función de Sunass consiste en verificar el abastecimiento alternativo por parte de las EPS y que esta cumpla con la pronta reposición del servicio, en beneficio de la población usuaria.

Las EPS tienen la obligación de reportar las interrupciones programadas y no programadas a la Sunass, a través del Sistema de Registro de Interrupciones del Servicio de Agua y Alcantarillado del regulador. Es así como,16 empresas no cumplieron con ingresar sus reportes en dicho sistema, en el primer trimestre del año: Sedam Huancayo, Semapach Chincha, EPS Moquegua, EPS Mantaro, Semapa Barranca, EPS Sierra Central, EPS Nor Puno, Emapavigs Nasca, Emaq Quillabamba, Emapa Yunguyo, Aguas del Altiplano, Emsapa Yauli-La Oroya, Epsel Chiclayo, Seda Loreto, Emapica Ica y Emapa Huaral.

Atoros fueron un gran problema

Por otro lado, entre enero y marzo de este año, se registraron más de 26 700 atoros en las redes de alcantarillado.

Según el barómetro de Sunass, el ranking por atoros por cada 10 mil conexiones activas la encabeza Emapab Bagua (365.5), seguida de Seda Chimbote (272.48), Emapisco (264.47), Aguas de Lima Norte (210.02) y Emsapa Yauli-La Oroya (186.86). (Ver cuadro: https://bit.ly/3hjEfuf).

Es importante tener en cuenta que para prevenir los atoros se debe realizar el mantenimiento de las redes y hacer un uso adecuado de la infraestructura, como, por ejemplo, evitar arrojar a las redes residuos sólidos como trapos, piedras, pañales, u otros elementos, que pueden obstruir las redes generando atoros y colapsos.

Esta información forma parte del barómetro del boletín Sunass en cifras, donde se medirá trimestralmente el desempeño de las EPS, en cuanto a indicadores, tales como, interrupciones, atoros, reclamos y apelaciones. El boletín estadístico Sunass en cifras está publicado en la página web www.sunass.gob.pe.

Según Sunass, se registraron más de 26 mil atoros en las redes de alcantarillado. | Fuente: RPP Noticias