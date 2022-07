Mesías Guevara y María del Carmen Alva, de Acción Popular. | Fuente: Andina/Congreso

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, criticó duramente a la aún titular del Congreso, María del Carmen Alva, y la acusó de generar "mucho daño" al partido "al hacerlo aparecer como golpista".



Haciendo uso de su cuenta de Twiiter, el también gobernador regional de Cajamarca consideró que, si Alva Prieto "quiere ponerse la banda presidencial", debería disputar elecciones generales y no promover la vacancia del mandatario Pedro Castillo.



Mesías Guevara respondió de esta forma a las declaraciones de María del Carmen Alva durante la ceremonia de juramentación del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular.



En concreto, la parlamentaria increpó a Mesías Guevara y Yonhy Lescano, excandidato presidencial, por los "ataques" de ambos políticos en contra de su gestión como presidenta del Legislativo.



"Los trapitos sucios se lavan en casa. Y cuando alguien no está de acuerdo con algo, conversamos entre nosotros, pero no se publican afuera", expresó. Y remarcó: "El que no esté de acuerdo, tiene las puertas abiertas para irse".



ENCUESTA

Según la última encuesta de Ipsos Perú, publicada este domingo 17 de julio, el 72 % de la población peruana desaprueba la gestión de María del Carmen Alva. Solo un 16 % respalda su la labor, mientras que un 12 % no precisa.

