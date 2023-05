¿Cuáles son las principales barreras que limitan la integración laboral de los migrantes venezolanos en Perú?

04 May 2023 - 01:20

04 May 2023 - 01:20

Además de la regularización migratoria, hay otras trabas para la integración laboral de la población migrante venezolana, indica Távara Ramirez. "Además de la regularización migratoria, está poder validar sus títulos profesionales. Está el poder que los empleadores puedan saber cómo procesar contratos de trabajo usando los documentos migratorios, el permiso temporal o el carnet de extranjería", señaló. "Hay una ley muy importante que nosotros abordamos en el estudio que es la Ley de Contrataciones de Extranjeros que solo permite a las empresas contratar 20% de su planilla a extranjeros. Entonces si tú tienes una microempresa que solo tiene 4 personas, no puedes contratar a un extranjero porque ya pasa del 20%. Hay esas barreras que aún faltan", agregó.

04 May 2023 - 02:43

04 May 2023 - 02:43

04 May 2023 - 01:00

El investigador de GRADE recalcó que el estudio no buscar darle beneficios extras a la población venezolana, sino apunta principalmente a cerrar la brecha de oportunidades entre nacionales y migrantes. "La brecha ahí es la precariedad laboral, el hecho de no tener un contrato laboral, el hecho de ganar el sueldo mínimo. Eso no solo aqueja a venezolanos, sino a peruanos también y es un problema más grande", sostuvo Fernando Távara.