Migraciones: por tercer día consecutivo siguen las largas filas en local de Breña | Fuente: RPP Noticias

Nuevamente se registran largas filas en los exteriores de la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el distrito de Breña. Las filas conformadas por personas que buscan un pasaporte digital se extiende por varias cuadras de las avenidas España y Arica.

En un recorrido, un equipo de RPP Noticias comprobó que decenas de personas se encontraban durante la madrugada con sillas y frazadas a la espera de que la sede central de Migraciones inicie su horario de atención. Algunos incluso permanecían desde el día anterior.

Desde el inicio de la semana, decenas de ciudadanos han llegado a la oficina de Migraciones, ubicada en la avenida España, para solicitar sus pasaportes y poder realizar sus viajes; sin embargo, varios se quedaron sin ser atendidos pese a que en algunos casos ya tenían un viaje programado.

Hasta las 6:30 de la mañana del martes pasado, ningún funcionario de Migraciones había llegado para dar explicaciones sobre cómo va a ser la atención. Sin embargo, los vigilantes indicaron que se empezará a atender a partir de las 8 de la mañana y por orden de llegada.

Posteriormente, Migraciones ha informado que sus oficinas van a atender en Semana Santa, sin embargo, no se ha diferenciado las colas entre los que tienen citas y los que sacan el pasaporte por emergencia, y tampoco hay una cola preferencial para adultos mayores o padres con niños.



Defensoría pide "información clara" a usuarios

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección en sede de Migraciones y alertaron que no hay insumos para imprimir pasaportes, pese al anuncio de que se garantizaba la correcta atención a los pasajeros en el aeropuerto.

"Supervisamos oficina de Migraciones en el aeropuerto y constatamos que no hay insumos para impresión de pasaportes, pese a anuncio de garantizar atención. Pasajeras/os con vuelos próximos aún no son atendidos. No hay criterio adecuado para atender contingencia", denunció la institución.

La Defensoría del Pueblo solicitó a Migraciones la atención preferente de acuerdo a la necesidad y cercanía de vuelo para todos los usuarios.

"Ante ello, hemos pedido atención preferente, según necesidad y cercanía de vuelo. Exigimos que Migraciones brinde información clara a los usuarios y realice las gestiones necesarias ante las aerolíneas", precisó la entidad.

