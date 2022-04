Monseñor Miguel Cabrejos: El cambio del gabinete ministerial es "el clamor de todos" los peruanos

Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. | Fuente: Andina

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, dijo este jueves que la recomposición del gabinete ministerial con personas idoneas es "el clamor de todos" los peruanos al gobierno de Pedro Castillo.

"El pueblo peruano está diciendo a gritos que quieren realmente calidad [...] un gabinete debe estar dirigido por personas de mucha calidad profesional y evidentemente de cierta altura moral y ética", dijo al programa Conexión de RPP Noticias.

Afirmó que la Iglesia Católica está presente en todas las regiones del país, y por lo tanto también es una expresión del pueblo peruano. En ese sentido, dijo que han escuchado y constatado la preocupación de la población sobre las posibles consecuencias de la inestibilidad y falta de liderazgo en la conducción del país.

Cabrejos advirtió que tras vivir una pandemía que provocó una crisis en el acceso a los servicios de salud y educación, a la población ahora le preocupa enfrentarse a la aflicción del "el hambre".

"Lo que va a venir ahora es una secuencia de hambre, de necesidad; por eso hablamos", dijo.

¿Pedro Castillo debe renunciar?

El sacerdote dijo que la Iglesia peruana hace un llamado a la gobernabilidad, e incluye en este pedido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y a la sociedad civil. Indicó que el Acuerdo Nacional es "una instancia importantísima para dialogar y hallar consensos".

Cabrejos dijo que los que son elegidos por el pueblo para gobernar deben estar al servicio del pueblo, y no de grupos particulares, y por lo tanto escuchar las demandas de todos.

Respecto a la idea de exigir la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia como una salida de la crisis, el monseñor dijo que la Iglesia no interviene en decisiones políticas. "La debe tomar el Ejecutivo, el legislativo, no me toca a mi decir si debe irse", dijo.

Las expresiones de Aníbal Torres

El monseñor también se refirió a las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien en una entrevista llamó miserable al cardenal Pedro Barreto.

Indicó que Torres es constitucionalista y "se supone que es una persona preparada", por lo tanto conoce que la Carta Magna provlama en sus primeros artículos el respeto a la persona humana y a la libertad de expresión.

"En una sociedad donde la dignidad no se respeta y el insulto reemplaza a las ideas, estamos mal. La violencia verbal no debe exisitr en ningún lado[...] dfendemos la dignidad de todos los peruanos", dijo.