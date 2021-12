Toque de queda en Navidad y Año Nuevo será a las 11 p.m. | Fuente: Andina

Tras confirmarse 12 casos de la variante ómicron, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, anunció nuevas medidas y restricciones por las fiestas de fin de año, para evitar la propagación del coronavirus.

De esta manera, el toque de queda por Navidad y Año Nuevo será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. los días 24 y 31 de diciembre, y ya no será a partir de la 1 a.m.

Asimismo, indicó que se reducirán los aforos para disminuir el nivel de contagio. “Se van a disminuir los aforos en todos los establecimientos. Vamos a conversarlo en Consejo de Ministros. Esto es una posición técnica del Ministerio de Salud (...) la mayoría de los aforos se habían ampliado a 80 % y esto se va a reducir al 60 % por lo menos”, precisó.

También, indicó que los viajeros deberán tener dos dosis de la vacuna y una prueba molecular negativa, pero descartó el cierre de fronteras.

“No se van a cerrar fronteras pero se van a seguir las restricciones respectivas para algunos países, cuando son ciudadanos que no son residentes del Perú. Si son residentes de Sudáfrica no van a poder entrar a nuestro país”, apuntó.

“Los residentes peruanos no solo van a necesitar su carnet de vacunación, sino también una prueba molecular con no más de 48 horas de anticipación”, agregó Cevallos.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?