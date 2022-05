Nicolás Zevallos: "Estamos frente a un franco retroceso" en la erradicación de cultivos ilegales de coca

Por otro lado, Zevallos se refirió al estado de emergencia que el Gobierno estableció en Lima y Callao para combatir la ola de delincuencia. "Desde el principio, cuando se propuso estado de emergencia, lo que sostuvimos es que lo importante es mostrar un plan, mostrar qué es lo que se quiere hacer y los objetivos que se quieren lograr. Han pasado varios meses y a la fecha no tenemos un solo dato de ese plan, no sabemos qué metas han logrado, si se redujo o se incrementó (la delincuencia) desde la perspectiva del Ministerio, no tenemos mas que datos acumulados de operativos", lamentó Zevallos.