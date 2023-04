Olinda Silvano pide que ofrecimiento de garantías tras recibir amenazas de muerte no quede en palabras

Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, visitó ayer la comunidad Shipibo-Konibo y anunció las garantías a favor de la dirigente. | Fuente: RPP

“Ojalá que no sea palabra nomás”. Así se ha pronunciado hoy Olinda Silvano, artista de la comunidad Shipibo-Konibo, un día después de que el Gobierno anunciara medidas de protección a su favor, en respuesta a las amenazas de muerte que ha recibido de parte de la peligrosa organización criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’.

Y es que ayer la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, visitó la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo y anunció que ya se han dispuesto las garantías en favor de la lideresa indígena.

“Son acciones administrativas que son emitidas a través de la prefectura y subprefectura para que nuestra hermana y su familia, que también está recibiendo amenazas, puedan tener la protección adecuada”, dijo la titular del Mincul.

Luego de escuchar el anuncio de las autoridades, Silvano pidió que las medidas dispuestas no queden impregnadas en el papel y se apliquen para garantizar la integridad de ella y de sus familiares.

“Me dijeron que me van a poner vigilancia por 24 horas. Ojalá que no sea palabra nomás, porque ayer me visitó la ministra de Cultura, la viceministra de Justicia y la viceministra de la Mujer”, declaró a RPP Noticias.

Delincuentes exigen 2 000 soles

Según comentó, los delincuentes le piden la suma de 2 000 soles para no atentar en su contra. La última llamada extorsiva data del pasado miércoles, 12 de abril. Esa vez, Olinda se armó de valor para grabar las amenazas de los criminales, a fin de recabar las pruebas suficientes que sustente su denuncia.

“Hace cinco días he recibido otra vez la amenaza; pero esta vez he tenido que hablarle para escuchar que es lo que quería, porque cortando no había pruebas y los policías no me recibían la denuncia. Pude grabar la llamada para que proceda la denuncia”, comentó.

“Hay gente muy mala y envidiosa que le gusta llevarse fácilmente las cosas”, agregó.

Pero Olinda no es la única que ha sido amenazada de muerte, pues su hermana también ha recibido la llamada de los criminales del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano. Es por ese motivo que tomó la decisión de exponer la denuncia a nivel nacional.

“Por mi familia, mis hijas, mis hermanas y mi madre […]. Lo hice porque el Perú tiene que saber qué está pasando, los venezolanos que nos hacen esto. Como líderes, tenemos que seguir trabajando, nadie nos regala nuestro tiempo para seguir trabajando y apoyando a la comunidad”, sentenció.