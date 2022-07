Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. | Fuente: MIMP

Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Perú exhortaron este jueves al Congreso a mantener la denominación actual del Ministerio de la Mujer y no cambiarla por Ministerio de la Familia, tal y como propone un dictamen aprobado esta semana en una comisión parlamentaria.



A través de un comunicado divulgado en las redes sociales, el SNU expresó "su preocupación sobre el retroceso que implicaría la transformación institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables" y respaldó la posición "de no cambiar la denominación actual".



La organización internacional alertó que eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por familia "reforzaría la valorización exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural" en su contra.



Agregó que también taparía las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales, una situación que, aseguró, "ha sido exacerbada por la pandemia" de la COVID-19.



El SNU argumentó que la atención a aspectos relacionados a la familia ya está cubierta por el sector y que los datos existentes reflejan los desafíos que enfrenta el Estado peruano para cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos e igualdad de género.



"En el contexto actual de recuperación socioeconómica, se precisan instituciones fuertes y la implementación efectiva de políticas públicas que promueven el acceso de niñas y mujeres a educación de calidad, a servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, a oportunidades de empleo decente y formal, y el incremento de la participación de ellas en la vida pública y política, así como la plena garantía de una vida libre de violencia", se lee en el pronunciamiento.



Este polémico proyecto de ley fue aprobado el martes pasado por la Comisión de Descentralización del Congreso peruano.



El dictamen, lanzado por el congresista Américo Gonza, del partido marxista Perú Libre, que llevó al presidente Pedro Castillo al poder, considera que la denominación "Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables recaba de forma completa la necesidad de generar igualdad de atención y respeto irrestricto de los derechos de todo ciudadano a ser atendido por las dependencias del Estado".



La propuesta, sin embargo, desató una oleada de críticas en las redes sociales, donde organizaciones gubernamentales, feministas y defensoras de los derechos humanos alertaron del "grave retroceso" que supondría su aprobación por el pleno del Congreso en las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.



"Este dictamen se pone de espaldas a 17 millones de mujeres peruanas y residentes en nuestro país que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades", sentenció el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en un comunicado.



La cartera, que calificó la iniciativa legislativa de "un atentado a los derechos de las mujeres", sostuvo que esta "cuestiona severamente" la posibilidad de Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y conllevaría relegar a las mujeres "en el espacio de la familia, reproduciendo una concepción tradicional de sus roles".



Para la organización feminista Flora Tristán, la propuesta "es parte de una estrategia orquestada para seguir retrocediendo en materia de igualdad" en el país andino, donde cada dos días una mujer es asesinada por el mero hecho de serlo.



"Se quiere quitar institucionalidad a los derechos de las mujeres, lo que genera un precedente pésimo en un país en dónde la discriminación y la violencia de género se vive diariamente", defendió en un pronunciamiento.



"La violencia de género es una realidad en el país, día a día tenemos cifras de violencia alarmantes. No permitiremos más retrocesos", coincidió la asociación Manuela Ramos.

EFE