Ministro Francke defendió la propuesta para cambiar el pago del IR de los alquileres | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El ministro de Economía, Pedro Francke, justició las medidas de apoyo para las personas de menores ingresos, como aquellas que tienen como único ingreso el alquiler de un inmueble, las cuales se encuentran propuestas en el pedido de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República.

"Si tienes un ingreso de 30 mil soles mensuales por alquileres, te corresponde pagar más. La idea es cambiar el sistema, de un sistema que afecta a todos por igual, a un sistema que aligera, le quita la carga a la gran mayoría que tiene un alquiler o dos y sí cobrar más a los que tienen un gran negocio de alquiler de oficinas. Esos queremos que paguen más", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, destacó que el proyecto sobre delegación de facultades en materia tributaria incluye varias medidas para la reactivación económica y para acelerar la inversión privada, como la facilitación de la competencia en el sistema financiero, mayores facilidades tributarias y simplificar la tributación de las pequeñas empresas.

Para el ministro, el proyecto de ley contempla una serie de medidas como estas "que parecen obvias que debieron haberse tomado, pero lo cierto es que no se han tomado y que hasta la fecha implican dificultades en el control de la evasión". El ministro comentó que una de las principales novedades en este paquete es el impuesto especial a la minería.

"La propuesta en la minería es que cuando tengan esas ganancias extraordinarias se puede cobrar un mayor impuesto, hay que tener cuidado de que cuando no tengan muchas ganancias no queremos afectar la competitividad de ese sector. En el caso de alquileres la idea es cambiar totalmente el sistema, debe ser un régimen escalonado", explicó.

El titular del Ministerio de Economía precisó que el aspecto tributario del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se centra en la evasión; no obstante, precisó que esto no significa "cobrarle a los que siempre pagan, es cobrarle a los que siempre no pagan". Al respecto, recordó que existen casos de empresas que no pagan y que inician largos juicios.

"Lamentablemente, el trámite, las reglas, dificultan el establecer un control más estricto sobre estos temas, o por ejemplo, con las facturas falsas hay muchas empresas o muchos sectores que lamentablemente hacen esta trampa. Hay que establecer un mecanismo especial para tratar de controlar estas facturas falsas, que se está planteando en la ley", apuntó.

Situación económica en el país

En otro momento, el titular del Ministerio de Economía destacó que en el país se aprecian indicadores económicos "que mejoran" y, por otro lado, factores como brechas sociales, desempleo, incremento de la pobreza, así como las secuelas sociales y económicas de la pandemia que han afectado al país durante los últimos dos años.

"Estamos recuperándonos, pero no hemos terminado de recuperarnos. Es bueno saber que estamos subiendo, que hay más crecimiento económico, más generación de empleo, se mantiene la confianza de los mercados internacionales, pero sin duda las brechas sociales que hay son inmensos y los dos años de pandemia nos han dejado golpeados"

Pedro Francke comentó que el incremento del 12% del PBI estimado por el BCR para este año forma parte de un "efecto rebote". Pese a destacar esta cifra, el ministro insistió en que el país todavía está recuperándose en sus indicadores económicos y recordó que, pese a esta mejora en el crecimiento económico, todavía existen sectores como el empleo que continúan "golpeados".

"El próximo año nuestra proyección es un crecimiento de 4,8 %. Es buena, el FMI tiene una proyección similar, 4,6 %. Desde luego hay mucho por hacer y para eso nosotros tenemos un proyecto de delegación de facultades con una serie de medidas, que también hay un paquete tributario, pero hay medidas para promover la inversión privada y pública", apuntó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: