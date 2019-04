Pedro Salinas conversó con RPP, inmediatamente después de conocer el fallo en su contra. | Fuente: RPP Noticias

El periodista Pedro Salinas se mostró indignado luego de que conociera el fallo del Poder Judicial que lo condenó a 1 año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el obispo José Antonio Eguren Anselmi.



“Definitivamente y esto como lo adelantó en su momento Paola Ugaz, una crónica de una condena anunciada”, comentó Pedro Salinas a RPP Noticias. “Yo siempre me referí e hice alusión a la cercanía de (el obispo) Juan Barros con Fernando Karadima (en Chile) era muy parecida al de José Eguren con Luis Figari”.



Aseguró que apelará el fallo judicial, pues considera que durante el proceso “ha habido un montón de irregularidades”, desde el primer momento en el que el caso se llevó a Piura, cuando podía resolverse en Lima.

“Según la defensa de Eguren, el impacto se ha dado en Piura, lo cual no es tan cierto. Porque una de las entrevistas, que según son las difamatorias es una a RBC radio y no me digan que todos los piuranos escuchan RBC”, comentó.