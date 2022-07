Salazar Nishi dijo además que en el Perú hay regiones con mucho potencial y con grandes ventajas coorporativas, pero hasta el momento no saben cómo aprovecharlas. "Perú es el noveno bosque más grande del mundo; sin embargo, no aparecemos en la estadística de la industria de la madera. Tenemos un litoral hermoso, precioso y lleno de grandes recursos naturales; sin embargo, nuestros vecinos del norte y del sur saben explotarlo, el Perú no sabe hacerlo", comentó.