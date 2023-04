Perú tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de Latinoamérica, destaca Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) publicó el último jueves el informe Estado Mundial de la Infancia 2023, cuya edición se ha enfocado en la vacunación regular de los infantes a nivel global.





Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, dijo a RPP Noticias que el informe de este año evidencia que "hay retrocesos importantes a nivel mundial" respecto a las vacunas que necesitan los niños y niñas para protegerlos de enfermedades. "Hemos visto que hay 67 millones de niños a nivel global que no están vacunados, que no tienen las dosis que requieren. De ellos, 47 millones tienen dosis cero, es decir, no han recibido nunca una vacuna", contó.