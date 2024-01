Petroperú: opacidad y mala gobernanza, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Es inaceptable que la opacidad reine en una empresa que se permite volver a pedir al gobierno un rescate que significa un total de 2,550 millones de dólares.

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Hasta los defensores más ardientes de la presencia del Estado en el mercado de hidrocarburos tienen que reconocer que Petroperú se ha convertido en el ejemplo emblemático de la mala gestión. Su directorio funciona sin los dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que renunciaron para no avalar la opacidad y las arbitrariedades. Y la empresa siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Se nos dijo que la nueva refinería generaría utilidades desde su entrada en funcionamiento, pero no lo sabemos porque Petroperú no ha dejado conocer sus estados financieros. Peor aún, en tiempos del ministro Kurt Burneo se encargó un informe detallado a la consultora internacional Arthur D Little, pero Petroperú no lo ha publicado. El pretexto que se aduce es que la estrategia comercial no puede ser ventilada ante los actores de un mercado competitivo como es el del petróleo. Lo seguro es que el directorio de Petroperú está controlado por el sector de Energía y Minas, y en particular por trabajadores de la empresa. Y no sorprenderá saber que el ministro del sector, Oscar Vera, es también un empleado de Petroperú, con licencia para ejercer su cargo en el gabinete. Es inaceptable que la opacidad reine en una empresa que se permite volver a pedir al gobierno un rescate que significa un total de 2,550 millones de dólares. Al mantener una actitud equívoca ante Petroperú, el gobierno prolonga la incertidumbre y contribuye a que se degrade aún más la calificación financiera de la empresa. Se necesita de inmediato cambiar a los directores de Petroperú y nombrar a profesionales competentes e independientes, que aseguren una gestión transparente y decidida a luchar contra la corrupción. Solo después se podrá diseñar una estrategia para el largo plazo que garantice el abastecimiento en todo el territorio nacional y la estabilidad de los precios, porque su alza repercutiría sobre todos los sectores.

Las cosas como son