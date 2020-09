Julia Yovera Sullón dijo que su hija actualmente no toma sus medicinas porque no ha podido comprárselas debido a la falta de dinero. | Fuente: Cortesía

Una madre de familia pidió ayuda económica para el tratamiento médico de su hija de 2 años que sufre de parálisis cerebral.

Julia Yovera Sullón, quien vive junto a la pequeña en el caserío Pozo de los Ramos, del distrito de Cura Mori, en la provincia de Piura, señaló que los medicamentos no son cubiertos por el Seguro Integral de Salud y cuestan entre 50 y 120 soles.

Señaló que no trabaja porque cuida a su hija y desde el inicio de la pandemia su esposo tampoco tiene un trabajo estable. Por ello, pidió a las autoridades, empresas y a la ciudadanía que se solidaricen con ella.

“Ahora no tengo dinero y ahorita ella no está tomando la medicina que le corresponde porque no puedo salir ni a trabajar y dejar a mi hijita sola”, señaló.

Yovera cuenta que hace un año su hija tuvo la primera complicación en su salud y la llevó al hospital donde le indicaron que solo tenía una infección; sin embargo, cuando le hicieron más análisis le diagnosticaron parálisis cerebral.

“En diciembre ella cumple 3 años y hasta la vez ella no camina, no se sienta, todo debo darle en la boquita, andarla cargadita… Por eso hago un pedido muy grande para que me ayuden también con pañales, leche, su alimento y para su medicina”, manifestó.

Para cualquier ayuda pueden comunicarse directamente con Julia Yovera Sullón al 998724327 o al siguiente número de cuenta BCP :475-90646074-047 que está a nombre de Julio Cesar Reyes Flores (Papá de la menor).