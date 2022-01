La informalidad que tiene el Perú es de alrededor del 80 %. | Fuente: Andina

Las principales causas de la informalidad laboral en el Perú se pueden resumir en dos: la baja productividad y los altos costos asociados al cumplimiento de la legislación laboral y la administración de la empresa o de la propia persona.



La informalidad laboral se da cuando los ciudadanos o ciudadanas se encuentran alejados del Estado. Es decir no están mapeados por éste con el objetivo de brindarles formalmente o nominalmente los servicios públicos; al existir este vacío no tienen una relación contractual, no pagan impuestos o no tienen un sistema de protección social. Las principales causas de la informalidad se pueden resumir en dos: la baja productividad y los costos asociados al cumplimiento de una legislación laboral muy complicada.



Se calcula que la informalidad que tiene el Perú es de alrededor del 80 % y está por encima de 20 puntos porcentuales en comparación de otros países de similar ingreso per cápita.



En esta edición de Perú Debate Explica, Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico nos explica los principales conceptos del empleo y la informalidad laboral en el Perú en base al documento de política ”Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad”, que elaboró conjuntamente con Gustavo Yamada. El documento recogió el diagnóstico del empleo en el Perú en los últimos 10 años, y a partir de ello los autores han planteado recomendaciones de política para disminuir la informalidad en el corto y largo plazos.

Perú Debate es una iniciativa liderada por: el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP (EGPP-PUCP), el Instituto de Estudios Peruano (IEP), la Asociación Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) e IDEA Internacional, coproducido por RPP.

Escucha aquí el episodio completo sobre informalidad laboral en el Perú: