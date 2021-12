Los limeños y chalacos sufren el problema del transporte día a día. | Fuente: Andina

Fiorella Aranda, ingeniera civil e investigadora en temas de movilidad y transporte, y coautora del documento de política Avanzando con resiliencia: Una “nueva movilidad” para Lima y Callao, comentó algunas ideas centrales para entender la problemática del transporte.

Aranda, en su documento, realizó un diagnóstico sobre la situación de la movilidad, considerándola como multisectorial y abarcándola de manera holística, en consideración de la pandemia de la COVID-19 que ha afectado el transporte y la movilidad. Como resultado, junto con Juan Carlos Dextre propuso varias estrategias con el fin de “resolver el problema de forma global”.

Entre estas estrategias figuran las de crear una “visión de ciudad” para orientar el camino a una movilidad sostenible a largo plazo, y que defina las pautas y los proyectos desde un principio. También se planteó una política de movilidad y transporte orientada desde el gobierno central -es decir, una política de Estado-, ya que este tema abarca muchos otros problemas como los accidentes automovilísticos o la contaminación ambiental.

Asimismo, comentó la importancia de la regulación del uso del suelo, el uso de la tierra y de que estas áreas trabajen en conjunto a partir de ahora, cuando desde siempre han trabajado de forma independiente. Además, recomendó la autora, una política de movilidad debería ser multisectorial debido a que esta no solo es un tema ingenieril o de urbanismo, sino que hay carga social y de geografía, como en la planificación del suelo.

Por mucho tiempo los proyectos de transporte y movilidad no han ido de la mano con la planificación de los suelos o urbana; por tanto, ahora vemos un sistema muy "quebrado”, comenta la investigadora, y no hay continuidad del sistema con las diferentes áreas o distritos de Lima. Hay áreas donde el transporte no llega porque ha habido una ruptura entre la planificación urbana y los proyectos de transporte.

Otros conceptos abordados en este capítulo son: el paratransit, sistema de transporte integrado, transporte informal.

Escucha todas las propuestas de Fiorella Aranda en el episodio de hoy: