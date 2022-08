¿Cómo logramos que los mejores maestros lleguen a todas las aulas del país? | Fuente: Andina

El último episodio de la segunda temporada del podcast Ruta Perú, producido por IPAE Asociación Empresarial en alianza con RPP, se centró en la elaboración y difusión de propuestas para mejorar el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, una problemática en extremo relevante para mejorar el sistema educativo del país y crear un Perú más desarrollado con igualdad de oportunidades para todos.

El episodio contó con la conducción de Leticia Malaquio, gerente de Educación de IPAE, y la participación de Andrea Portugal, fundadora y CEO de Innova Teaching School. La especialista, además, lideró la comisión responsable de elaborar la Ruta Perú “Propuestas para mejorar el ingreso a la carrera docente”, que detalla acciones concretas para promover la profesionalización del docente, basada en el mérito, fortaleciendo mecanismos que permitan que en nuestras aulas estén los mejores maestros y, de este modo, fomentar una mejor educación básica para nuestros estudiantes.

Las tres grandes acciones necesarias son: (1) Fomentar que más docentes ingresen a la Carrera Pública Magisterial (CPM), mejorando el proceso de evaluación, bajo criterios basados en el mérito profesional, instalando una Mesa Técnica Multiactor, responsable de analizar el proceso de ingreso a la CPM, con especial énfasis en el proceso de evaluación; (2) Usar los resultados de evaluación de ingreso a la CPM para mejorar la oferta formativa (formación inicial y formación continua) que permita fortalecer las capacidades de los postulantes a la carrera docente; (3) Promover que las plazas ubicadas en zonas vulnerables o de difícil acceso sean cubiertas por nombramiento, a través de programas e incentivos más atractivos para el ejercicio docente.

“La evidencia demuestra que no todos los docentes que aprueban la evaluación de ingreso a la CPM aceptan las plazas asignadas, ello principalmente porque se encuentran en zonas vulnerables, lo que lleva al Ministerio de Eduación (Minedu) a contratar docentes que no necesariamente cuentan con las competencias suficientes. Para hacer que estas plazas sean más atractivas y de interés para cualquier docente se puede diseñar un paquete de medidas con incentivos monetarios y no monetarios, en base a evidencias de lo que es efectivo, para cubrir plazas en zonas vulnerables”, explicó Andrea Portugal.

Durante el diálogo, se advirtió que actualmente existe un déficit de maestros nombrados en todo el país. De no tomar las medidas necesarias, se estima que para el 2030, un total de 100 000 docentes serán cesados y habrá apenas 36 000 nuevos nombramientos de docentes con las capacidades necesarias para formar a los futuros ciudadanos del país.

“Muchos docentes ven interrumpidas sus aspiraciones de ingresar pronto a la Carrera Pública Magisterial, ya sea porque no cuentan con los conocimientos para aprobar las etapas de evaluación, o porque aprueban las evaluaciones, pero no alcanzan a las plazas requeridas para ser nombrados. Necesitamos garantizar el nombramiento de profesores calificados; y así impulsar la profesionalización de la docencia para mejorar la calidad del servicio educativo y elevar la valoración social de la carrera docente”, expresó, por su parte, Leticia Malaquio.

