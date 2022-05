El también alcalde de Chiclayo mencionó que este pedido se lo harán llegar al presidente y al premier en la reunión del día de mañana | Fuente: RPP Noticias / Andina

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Marcos Gasco pidió que la Fuerzas Armadas salgan a las calles en las regiones del país, para combatir la inseguridad ciudadana. Ello en base al actual estado de emergencia en Lima y Callao.

"Nosotros hemos pedido, así como ya salió en Lima y Callao, la salida del Ejército en las principales calles del país o en las que tienen el mayor indicador de inseguridad ciudadana", señaló en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, agregó estar de acuerdo con la salida de la FF. AA. para trabajar en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la seguridad ciudadana.

"Algún factor disuasivo puede tener. Lo hemos usado en Chiclayo para apoyar el ordenamiento de los espacios públicos. Después de más de 40 años hemos retirado más 7 mil comerciantes ambulantes en el Mercado Modelo, cerca al centro de la ciudad", añadió Gasco.

El pedido lo realizará durante el Encuentro Nacional de alcaldes y alcaldesas del Perú que se realizará este jueves 19 de mayo, en donde participarán autoridades municipales, ministros de Estado y el presidente de la República.

Obras de saneamiento

Frente a la denuncia de un desagüe en la urbanización Santa Victoria en Chiclayo, respondió que las calles se han secado y criticó que la empresa contratista "es competencia del ministerio de Vivienda" y no de la Municipalidad.

"En Santa Victoria, hace más de 70 años jamás han intervenido, ahora se hacen pista y veredas después de décadas", comentó en Ampliación de Noticias.

En cuanto a los pedidos que realizará con las demás autoridades municipales en la reunión del jueves, señaló que se debe "destrabar las inversiones".

"Necesitamos conversar sobre el destrabe de muchas inversiones que están en procedimientos absurdos. Por ejemplo, en donde se va a hacer la obra, es un territorio del Estado y está a nombre del gobierno regional, de COFOPRI y por eso no puede ser usado", criticó Gasco.



Responde por casos de corrupción

De acuerdo con la Contraloría General de la República, hay un presunto direccionamiento del comité de selección de la Municipalidad de Chiclayo en la compra de 14 compactadores para favorece a un consorcio. Ello generó una pérdida de 1 millón 300 mil soles.

Sobre eso, Gasco respondió: "[Sobre los funcionarios] Yo no puedo hablar ahora si es que hay o no hay corrupción. Hay un hallazgo de Contraloría al comite de adquisición —que es autónomo— y no depende del alcalde ni del gerente municipal".

"Yo digo que ellos toman decisiones autónomas. Están siendo fiscalizados, está en investigación y han pasado al proceso administrativo disciplinario", agregó en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, pidio a la Contraloría que durante las investigaciones "integren los comités de adquisiciones, que también sean vinculantes".

