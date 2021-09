Salazar aclaró que es la segunda vez que se reúne con la vicepresidenta, Dina Boluarte. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar, habló sobre la conversación que mantuvo con la vicepresidenta Dina Boluarte, en la que se tocó el tema de las limitaciones de la libertad de prensa.

“Hemos tenido una conversación larga. El presidente tiene silencios que son muy pronunciados. En casi dos meses de gobierno tenemos este tipo de secretismos y falta de transparencia que ya colinda con lo poco transparente. Le hemos manifestado nuestra preocupación por este silencio, porque el presidente no habla, porque no hay ministros disponibles para hacer entrevistas largas y tendidas como solía ser anteriormente y también porque no hay conferencias de prensa después de los Consejos de Ministros. Es un derecho de la ciudadanía poder escuchar lo que dicen los ministros”, manifestó.

Salazar aclaró que fue la propia Boluarte quien buscó mantener este diálogo, en el que pudo expresar las limitaciones y los problemas que enfrentan los periodistas para ejercer su labor con libertad.



“Estamos buscando cuáles son los resultados de este tipo de reuniones. La vicepresidenta nos comentó que está a favor y que respeta la libertad de expresión como derecho universal y fundamental. Fue bastante clara con eso. Luego le manifestamos nosotros nuestras preocupaciones diarias acerca del periodismo en el Perú y las limitaciones que tenemos para poder, por ejemplo, ingresar a eventos públicos y poderlos transmitir desde la radio, televisión o medios impresos; los problemas que tenemos para tener acceso a salas de prensa en Palacio de Gobierno y otros ministerios”, comentó.

Salazar agregó que Boluarte fue “abierta” en recibir las recomendaciones realizadas, sin embargo, aclaró que es imposible adelantar cuál será la respuesta por parte del Gobierno.



“Esta es la segunda vez que nos reunimos con el Ejecutivo para transmitirles nuestras preocupaciones. Hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. (…) Nos ha dicho la vicepresidenta, eso sí, que va a conversar con el presidente y le va a proponer estos cambios y sugerencias que nosotros sugerimos. Veremos en los próximos días cuál es su respuesta”, finalizó.



