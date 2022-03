Jaime Vásquez asegura que no conoce a los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López. | Fuente: ATV/Congreso/Andina

Jaime Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, negó este viernes conocer a Zamir Villaverde y Karelim López, quien declaró ante el Ministerio Público que el empresario pagaba viajes, vehículos y artículos de lujo a los familiares del jefe de Estado.

"A esa persona (Zamir Villaverde) no lo conozco. Mi hermano, como ha dicho en el Congreso, supuestamente le alquilaba una camioneta, mi hermano sí se conoce con el señor, solamente que le alquilaba una camioneta, más allá no tiene nada que ver", dijo Jaime Vásquez Castillo en entrevista con ATV.

En tanto, sobre la aspirante a colaborada eficaz Karelim López, dijo que "nosotros como familia no la conocemos para nada".

"¿Qué esperamos de una persona como Karelim López que está investigada en muchos temas? Quizás ha conocido a otras personas, pero el presidente en ningún momento se ha comunicado con ella y no la conoce", agregó.

El pariente del jefe de Estado pidió esperar a que las acusaciones en su contra se descarten en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

"Una persona puede hablar mil cosas, pero vamos a los hechos. Ese caso está en investigación, pero al final vamos a aclarar las cosas (...) Se dejan llevar por palabras de una persona que dice ser colabora eficaz", agregó sobre López Arredondo.

Departamento en Magdalena

En otro momento, Jaime Vásquez se refirió a las visitas que realizó a un departamento en el distrito de Madgalena del Mar, el cual fue allanado el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Lavado de Activos.

"Solo he ido dos veces. Una para una cena con mis hermanos, pero no vivo ahí. (Ahí viven) unos amigos que conocen mis hermanos, no los conozco. Nadie (vive ahí). Ese departamento es de otros señores", dijo.

Y la segunda vez fue para "dejar unos oficios para un campeonato deportivo que estaba organizando, ahí estaba esa vez mi primo Gian (Castillo Gómez), no sé (qué hacía ahí)".