La Universidad Privada Sergio Bernales es el séptimo centro de estudios superior con licencia denegada por la Sunedu. | Fuente: Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) resolvió denegar la licencia institucional a la Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB), ubicada en la provincia de Cañete (Lima). La decisión se debe a que dicha casa de estudios no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

De esta forma, la UPSB se convierte en la séptima universidad que tendrá que iniciar un proceso paulatino de cese de actividades, que no puede extenderse más allá de los dos años. La Sunedu supervisará que este proceso se desarrolle de una manera ordenada, acorde con la reglamentación vigente y garantizando los derechos del alumnado.

La universidad ya había sido sancionada por la Sunedu por ofrecer programas y filiales no autorizadas y mantiene multas impagas por 5 millones de soles.



Sobre la Universidad Privada Sergio Bernales

La UPSB es una universidad privada de naturaleza societaria. Hasta la fecha, cuenta con 704 estudiantes y su único local autorizado para brindar el servicio educativo se encuentra en San Vicente de Cañete, lugar donde ofrecen tres carreras de pregrado (Derecho, Ingeniería de Sistemas y Obstetricia).

La decisión de denegar la licencia institucional a esta universidad se sustenta en una larga serie de inconsistencias e incumplimientos por parte de la universidad a lo largo de todo el proceso de licenciamiento, que se inició en febrero del 2016. Así, la UPSB no pudo cumplir con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la ley. Esto, a pesar de haber presentado sucesivas correcciones a su Plan de Adecuación (PDA) y de haberse desistido de tres locales (en Lima, Huaral y Cajamarca), además de nueve programas nuevos declarados en su Solicitud de Licenciamiento (SLI).

Según Sunedu, "la universidad no presentó información consistente sobre el uso compartido de su infraestructura con el Instituto Sergio Bernales para ofrecer el servicio universitario. Esto no garantiza la disponibilidad de talleres, laboratorio y equipamiento para sus estudiantes". El ente máximo en educación también encontró que ocho de sus doce talleres y laboratorios no se encuentran operativos o en óptimas condiciones. La universidad tampoco cuenta con protocolos de seguridad para dichos espacios.

Asimismo, la UPSB presenta muchas limitaciones para normar y promover la investigación: según la evaluación, la universidad no logró cumplir con ninguno de los indicadores de calidad relacionados a este rubro. Tampoco pudo acreditar que cuenta con un cuerpo de docentes suficiente y con el perfil idóneo para impartir los programas educativos en oferta: solo cuenta con un 17.3% de docentes a tiempo completo, cuando el mínimo exigido por la Ley Universitaria es de 25%.

La Sunedu constató, además, que la universidad muestra debilidades en su gestión institucional y no cuenta con una propuesta sólida para la mejora continua de su calidad educativa. Respecto a los servicios básicos complementarios que debe ofrecer toda universidad (deportes, salud, cultura), la UPSB tampoco pudo demostrar que cuenta con recursos humanos y materiales permanentes para garantizarlos. Por otro lado, las plataformas virtuales de la universidad referidas a transparencia y bolsa de trabajo tampoco cuentan con actualización permanente.





Esta era la sede de la UPSB en Lima, ubicada en el cruce de las avenidas Petit Thouars y Emilio Fernández, la cual no contaba con licencia de operación, según afirma Sunedu. | Fuente: Google Maps

Ya había sido sancionada



La Sunedu detectó que en los ciclos 2016-I y 2016-II, la UPSB brindó servicios educativos de ocho programas de pregrado y dos de posgrado sin autorización. Por ello, se abrió un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) que en el 2018 derivó en una multa de 570.34 Unidades Impositivas Tributarias (esto es más de 2,3 millones de soles) para los programas de pregrado y 93.78 UIT (más de 390 mil soles) por los programas de posgrado .

La Sunedu también detectó que la casa de estudios impartió, durante los mismos ciclos, clases en cinco sedes no autorizadas por la Sunedu: tres en la ciudad de Lima Metropolitana (Jesús María, San Juan de Miraflores, Puente Piedra), una en la ciudad de Huaral, y otra en la ciudad de Cajamarca. La Sunedu aplicó a la UPSB una segunda sanción, esta vez de 337.96 UIT (más de 1,4 millones de soles). Todas estas sanciones suman un total de S/ 4 109 118, y se encuentran actualmente en proceso judicial.

Los plazos

• En un plazo máximo de 60 días calendario —contados desde el día siguiente de notificada la resolución—, la UPSB deberá informar a la Sunedu el plazo en el que cesará sus actividades. Además, deberá informar respecto al alumnado con matrícula para el semestre en curso, con reserva de matrícula, retirado, o que haya realizado traslado externo. Esta información deberá incluir el número de créditos aprobados por cada alumna o alumno, el mecanismo que ha elegido para continuar sus estudios y cualquier otra información relevante.

• Los convenios de traslado y reubicación de estudiantes con otras universidades deberán informarse a la Sunedu en un plazo máximo de 15 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción de los mismos.

• La UPSB podrá otorgar grados y títulos por un plazo máximo de 24 meses adicionales contados a partir de la fecha de cese definitivo del servicio educativo. Además, esta queda inmediatamente prohibida de convocar a nuevos procesos de admisión y/o matricula de estudiantes, en cualquier modalidad.

• Los egresados que no hayan obtenido su grado académico en dicho plazo, podrán solicitar el traslado, matrícula y/o convalidación de estudios en otra universidad licenciada que cuente con una carrera similar, con el objetivo de retomar los procesos de graduación y titulación correspondientes. Los estudiantes que hayan concluido sus estudios en la UPSB, solo podrán obtener su título a través de dicha casa de estudios.