La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó este viernes que en 13 puntos de la Red de Vías Nacionales el tránsito está interrumpido, mientras otros 67 figuran con tránsito restringido por factores climatológicos.

De acuerdo con el reporte permanente del mapa interactivo de la Sutran, las vías nacionales afectadas son 35 e involucran a 15 regiones.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en lo que queda de abril, en la costa norte se presentarán episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Desde el 20 al 26 de abril, en Tumbes y Piura (provincias de Sullana, Piura, Ayabaca y Morropón) existe mayor probabilidad de que ocurran precipitaciones pluviales localizadas de extrema intensidad, que registrarán acumulados próximos a los 100 milímetros por día

¿Mapa interactivo de alertas?

El mapa interactivo de alertas se actualiza con información de la Policía de Carreteras, así como de las concesionarias de las vías y de los inspectores de la Sutran.

Asimismo, la Sutran tiene a disposición de la ciudadanía un número de WhatsApp para hacer denuncias o brindar información sobre la situación de las carreteras. Además, cuenta para ese fin con la línea gratuita 0800 12345.

