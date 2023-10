Torero Andrés Roca Rey: La Plaza de Acho me llena de vida y me da fuerzas para seguir en el toreo

La tradicional Feria Taurina del Señor de los Milagros 2023 se desarrollará del 29 de octubre al 12 de noviembre en la Plaza de Acho . La novedad de esta edición será la presentación de dos tardes del torero número 1 de la tauromaquia, el peruano Andrés Roca Rey , quien terminó la temporada europea como líder indiscutible de la estadística con mayores premios. "Estoy contento. No venía (a Perú) hace mucho tiempo, tenía unas ganas tremendas de pisar mi tierra y la verdad que estoy muy ilusionado de esta feria", dijo el torero peruano en conversación con RPP Noticias.

Roca Rey, quien ha llegado a Lima especialmente para este evento, indicó que torear en la plaza de Acho es especial para él, porque le "llena de vida" y le sirve como motivación para sacar su mejor versión como profesional. "Me encanta torear en Lima, es mi tierra y conlleva una gran responsabilidad, quieres que te vean en tu mejor versión. Aparte de esa responsabilidad, también hay una gran motivación, hay una sensación bonita. Es una plaza que me llena de vida y me ilusiona para seguir en el toreo", resaltó.