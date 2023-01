Damnificado de la deflagración en Villa El Salvador pide apoyo. | Fuente: RPP

El señor Alejandro Pachas es uno de los damnificados de la deflagración ocurrida en el distrito de Villa El Salvador hace tres años. Él perdió a su esposa y a su hijo de 9 años.

Además de las lamentables pérdidas, Pachas quedó a cargo de su menor hijo, que tenía apenas 9 meses en ese momento y que sufrió graves quemaduras.

"Producto del incendio salió afectado mi hijo que tenía en ese momento 9 meses y ya está por tener casi 4 años. Sigue con las terapias, estamos viendo las terapias en casa, porque ya dejaron de ver el tema del apoyo", contó en RPP Noticias.

"La Municipalidad es quien nos quiere dar el apoyo, de ver el tema de las quemaduras, ya nos han contactado con médicos y espero que sigan así y puedan hacer la cirugía que se tiene que hacer", añadió.

No obstante, lamentó que debido a la pandemia, la ONG 'Asociación de ayuda al niño quemado' (Aniquen), que le ayudaba con las terapias del pequeño, haya dejado de prestarle apoyo, por lo que contó que ahora realiza las terapias en casa.

SIN JUSTICIA

Pese al tiempo que ha pasado, Pachas sigue sin encontrar justicia, pues el caso continúa dilatándose y no se hallan a los responsables de accidente que causó la muerte de más de 30 personas.

"En el tema de papeles está yendo muy lento, que nos llegan notificaciones, que le dan plazos y plazos para la investigación. No se presentan. Hemos tenido una conciliación y algunas empresas no se presentaron y dijeron que no quisieron indemnizar. Las empresas responsables no han indemnizado a nadie hasta ahora", acotó.

En esa línea, pidió al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial que puedan acelerar el caso.

Para cualquier apoyo al señor Pachas puede comunicarse al 967824171.