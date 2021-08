Una de las afectadas pidió que el presidente Pedro Castillo llegue hasta la zona. | Fuente: RPP Noticias

Esta madrugada, pasada la medianoche, un incendio inició en la zona de Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador. El fuego afectó a los vecinos que han ocupado la zona entre la Avenida Talara y la Avenida Agroindustrial.

60 familias han quedado damnificadas producto de este incendio. Una de las mujeres afectadas, Sara Meza, relató a RPP Noticias que huyó de su vivienda ante los gritos de una vecina.



“He perdido todo, me he salido con lo que usted me ve puesto. Todo se ha quemado, mi cocina, mis mesas, mi colchón. Quiero que nos apoyen. Pido que el presidente vea ese caso que está pasando”, relató.



En la zona se observan menores descalzos caminando sobre el hollín, y hasta mujeres embarazadas que han perdido su vivienda.

Las personas afectadas han organizado una olla común para los afectados. El número de ayuda es el: 970148882 a nombre de Juana Jáuregui.

