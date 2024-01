Wilfredo Pedraza: Si seguimos enfrentando a la delincuencia con operativos típicos, "la guerra la vamos a perder"

No obstante, consideró que el Ejecutivo tiene que presentar planes indicando qué se va a hacer a mediano plazo para combatir la delincuencia en territorio nacional. "Me parece muy bien anunciar los 5 mil policías en las calles, pero lo que más uno espera es qué se va a ser en los próximo dos años, cuánta inversión se va a tener para tener logística, vehículos, tecnología, qué se va a hacer para combatir el crimen organizado que hoy está lotizando Lima y todo el norte del país. Está afectando a empresarios pequeños, al comercio cotidiano. En ese punto no veo respuesta del Ejecutivo", señaló.

Agregó que en los últimos 3 años se ha visto una fuerte migración de delincuencia organizada, la cual se ha hecho difícil de combatir debido a la inestabilidad política en el Ministerio del Interior. "La inestabilidad se traduce en falta de liderazgo en la Policía, paralización de las inversiones, desconcierto en los mandos policiales. Por tanto lo que ha pasado en el Interior es que no hay compras, no hay liderazgo, no hay control, incrementa la corrupción, no hay políticas de mediano plazo", acotó.