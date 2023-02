El alcalde de Viñac lamentó que “estando solamente a cuatro horas de la ciudad de Lima” su jurisdicción aún no reciba la ayuda adecuada. | Fuente: RPP

Más de 280 personas damnificadas y decenas de viviendas afectadas es el saldo del huaico que arrasó con el anexo Huayllampi, ubicado del distrito de Viñac, provincia de Yauyos, región Lima. Aunque han pasado tres días desde el deslizamiento de lodo y piedras, el Gobierno central aún no se acerca a la zona, según dijo hoy el alcalde de la jurisdicción, Wilson García.

En La Rotativa del Aire de RPP, la autoridad distrital precisó que, pese a que el huaico se registró el último domingo 5 de febrero, a la fecha solo se ha acercado la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, con carpas y artículos de primera necesidad; así como personal de salud.

“Hacemos un llamado al Gobierno central, porque hasta hoy no se hace presente ningún ministerio, ni programa del Midis. No ha llegado ningún ministerio del Gobierno central, solo ha llegado la gobernadora regional con carpas y productos de primera necesidad para unos cuantos días; pero no tenemos ningún apoyo del Gobierno central”, declaró.

“Hasta el día de hoy, no hay ningún funcionario que se comunique conmigo”, agregó.

Así, el alcalde de Viñac lamentó que “estando solamente a cuatro horas de la ciudad de Lima” su jurisdicción aún no reciba la ayuda adecuada.

García precisó que apenas cuentan con diez carpas, pero requieren de al menos 35 para cobijar a las familias que lo han perdido todo. Según contó, solo un tractor “de una empresa china” realiza los trabajos de limpieza desde ayer, martes.

El burgomaestre también comentó que se requiere que el personal del Ejército se acerque a la zona para ayudar a remover los escombros de las viviendas, a fin de que los habitantes puedan rescatar algunas pertenencias.

Cuarenta familias de Huayllampi serán reubicadas tras huaico

Aproximadamente 40 familias del anexo Huayllampi, ubicado en el distrito de Viñac, provincia de Yauyos, región Lima, serán reubicadas luego que un huaico afectó sus viviendas el fin de semana.

"Tenemos que reubicar al 30 % de los pobladores, un promedio de 40 personas, tenemos que reubicar y poder darles toda la atención", manifestó el alcalde de la jurisdicción Wilson García.



García solicitó el apoyo del Gobierno para reubicar a las familias que viven en una zona de riesgo. Además, hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que envíen maquinaria a la zona y mejorar la vía que conecta Cañete con Huancayo.



"Hasta este momento de parte del Gobierno central no llega la maquinaria de Provias, esta carretera es importante ya que une Cañete-Chupaca-Huancayo. Han pasado más de 30 horas y no llega la maquinaria", expresó.