Director del hospital Goyeneche, Juan Herrera, confirmó que los niños están estables. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La quincena de setiembre se realizará la operación para separar a los niños siameses que nacieron en el hospital Goyeneche el pasado 22 de agosto, confirmó el director del establecimiento hospitalario, Juan Herrera Chejo.

Neytan y Dylan, los niños de una pareja de ciudadanos venezolanos, fueron sometidos a una seria de análisis médicos y se determinó que no comparten ningún órgano vital ni estructura ósea que ponga en riesgo su vida durante la operación.

“Nos han hecho llegar el informe final y Neytan y Dylan no comparten sistema óseo, es decir la caderita no está fusionada, las médulas están independizadas, no hay órganos nobles que esté siendo compartidos. De lo que se visualiza estaríamos hablando de piel, tejido conjuntivo, tejido subcutáneo y seguramente algunos nervios que no son visibles, pero todo esto es muy auspicioso”, dijo Herrera Chejo.

Detalló que más de veinte médicos especialistas participarán de la intervención quirúrgica que durará un promedio de seis horas y donde se habilitarán dos salas de operación con material especializado.

Herrera Quejo manifestó que luego de la operación los niños pasarán por un proceso de restauración de la parte que la cadera, además de una corrección ortopédica del pie derecho donde presenta una leve deformación.



Luis Lozada, papá de Neytan y Dylan, los niños siameses que nacieron en Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

PADRES EN ESPERA

Nytan y Dylan nacieron en el hospital Goyeneche, sus padres son ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú hace tres años producto de la crisis económica y social que atraviesa su país.

Luis Lozada, papá de los niños, dijo a RPP que hasta ahora no se explica cómo es que en las ecografías que le practicaron a su pareja no se distinguió que los bebés estaban unidos.

“Nosotros sabíamos que eran gemelos desde las doce semanas y tres días, pero ahora le sigo tocándole la puerta a quien nos hizo la ecografía y no se observó dijo que estaban unidos”, dijo Lozada.

Contó además que desde que llegó a Arequipa trabajó en diferentes actividades, desde estibador en un terminal de tubérculos hasta vendedor de muebles, pero actualmente tuvo que dejar de trabajar para poder estar con su pareja e hijos en el hospital. También agradeció el apoyo que recibió para atender a Neytan y Dylan.

“Siempre me han dicho que el pueblo arequipeño es muy solidario y lo he podido notar. Los policías de la comisaría de Alto Selva Alegre nos regalaron leche para los niños y el centro de diagnóstico Sedimed nos ayudó con la resonancia magnética que es carísima, además del personal del hospital que nos atienden muy bien”, dijo Lozada.



