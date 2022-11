Milagros Quispe pide ayuda para el tratamiento de su hija de dos años con leucemia. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La falta de medicamentos e insumos en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, afecta a la familia de Luana, una niña de dos años diagnosticada con leucemia. Milagros Quispe Charca, mamá de la menor, denunció en RPP que en la farmacia del centro hospitalario no hay ni guantes quirúrgicos por lo cual tiene que comprar las recetas en farmacias particulares.

Quispe contó que a pesar de tener cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) tuvo que gastar más de mil soles en las últimas horas en la compra de medicinas para su hija.

“No sé qué más me faltará. Qué me pedirán ahora en el hospital. Mi hijita tiene leucemia y está luchando hace casi un año y ya no tenemos dinero”, dijo.

Luana tiene dos años y diez meses de edad. Su familia es de la provincia de Azángaro en la región Puno. Su mamá recordó que hace un año se puso mal y la llevó a Juliaca donde le practicaron un hemograma y le dieron la noticia de que padecía Leucemia.

Luego la trasladó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-Sur) de Arequipa, donde inició su tratamiento.

“La salud de mi hijita se complicó y desde el último domingo tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Honorio Delgado porque el IREN no tiene UCI Pediátrica", dijo.

Su familia, indicó la madre, ya no tiene recursos. Po ello, solicitó el apoyo de la ciudadanía arequipeña poder cubrir los gastos. Se pueden comuncar con el al 973158801.

Arequipa: UCI pediátrica

El caso de Luana evidenció la necesidad de que en el IREN-Sur se implemente una UCI Pediátrica, porque los niños con cáncer tienen que ser referidos al hospital Honorio Delgado donde sus familiares afrontan diferentes problemas.

Un grupo de madres de niños con cáncer se reunieron hoy para pedir al gobernador regional electo, Rohel Sánchez, que tenga como prioridad hablitar una UCI Pediátrica en el IREN.

“Nosotras, como madres de niños con cáncer, quisiéramos pedirle al nuevo gobernador que se preocupe por ampliar el Iren Sur y contratar más especialistas como un médico intensivista pediatra”, dijo a RPP una de las madres de familia.

El IREN Sur atiende a pacientes no sólo de Arequipa, sino también a quienes son referidos de Puno, Tacna, Cusco, Moquegua y Madre de Dios.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: