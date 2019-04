Arequipa | Médicos venden polladas para comprar equipos en el hospital Goyeneche

Presidente del Cuerpo Médico del hospital Goyeneche, Arnaldo Sánchez, muestra la tarjeta de la pollada. | Fuente: RPP | Fotógrafo: César Espinoza

El presidente del Cuerpo Médico del hospital Goyeneche en Arequipa, Arnaldo Sánchez, dijo que ya están a la venta los tickets para la pollada que realizarán el próximo 12 de abril, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de equipos para la sala de cirugía.

“Hemos puesto a la venta tres mil polladas. La actividad no la podemos realizar en el hospital, por eso la haremos en el Callejón del Solar, cerca de la Plaza de Armas por la calle San Agustín”, dijo Sánchez.

La crisis en el hospital afecta a todas las áreas. Los médicos atienden a 700 pacientes diarios en consultorios externos y 200 personas en emergencia.

El representante de los médicos, dijo que todo lo recaudado será invertido en la compra de instrumental médico para la sala de cirugía.

“Con lo recaudado queremos atender necesidades inmediatas. Por ejemplo, en el quirófano necesitamos electrocauterios y aspiradores, para eso nos puede alcanzar”, dijo el médico.

Cada tarjeta de pollada se vende a doce soles en las oficinas del Cuerpo Médico. Los pacientes que llegan a atenderse el hospital son quienes más colaboran con la actividad.

El gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, rechazó esta actividad desde que fue anunciada hace dos semanas. Dijo que no es necesario ni es la función de los médico. También manifestó que el Ministerio de Salud le comunicó que en diciembre se iniciará la construcción del nuevo hospital Goyeneche.

Sin embargo, los médicos no le creen porque todavía no está listo ni el expediente técnico. “La exgobernadora regional, Yamila Osorio, nos mintió y se burló de los trabajadores y médicos porque prometió la construcción del nuevo hospital y no dejó ni el expediente listo, por eso estamos en esta situación”, dijo Sánchez.

A mediados de marzo, el hospital Goyeneche fue declarado en emergencia por 90 días. En ese tiempo se buscará atender sus principales problemas para mejorar la atención al público.