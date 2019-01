Padre acusa a su hijo de golpearlo y causarle fracturas en la cadera y pierna por herencia de casa | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Un nuevo caso de agresión familiar se registró en Arequipa. Emilio Rojas Gutiérrez (78), un humilde padre de familia, fue golpeado por su hijo, identificado como Elio Alfonso Rojas. El hecho ocurrió el último lunes en su vivienda ubicada en la calle Juan Manuel Polar 434, del distrito de Mariano Melgar.

Según la víctima, su hijo lo agarró a patadas en el suelo, le lanzó un candado a la cara y lo golpeó con un arco de sierra en la pierna y cadera izquierda hasta causarle fracturas.

“Me siento impotente, mi hijo me quiere botar de la casa porque dice que es el dueño, porque no te vas a calle, déjame la casa libre, me dice. Pido justicia a las autoridades”, expresó Emilio Rojas desde una cama del hospital Honorio Delgado donde permanece internado.

En diálogo con RPP, narró que llegó a su casa y encontró la puerta cerrada, acudió a la comisaria del sector y un policía le aconsejó cortar el candado e ingresar a su casa.

El hermano menor del agraviado fue testigo de la agresión y pidió apoyo al serenazgo del distrito para trasladarlo al hospital.

Representantes del Centro de Emergencia Mujer brindan apoyo y asistencia social y legal a la víctima. Los médicos indicaron que Emilio Rojas podría quedar con discapacidad a consecuencia de las fracturas en la pierna y cadera. La familia no cuenta con dinero para comprar sus medicinas, por lo que piden apoyo a los ciudadanos que pueden hacerlo llamando al teléfono 958705720.