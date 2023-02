“Hasta el momento no llega nada”: a cuatro días del devastador huaico, pobladores de Secocha denuncian que aún no reciben ayuda

Secocha es uno de los poblados más golpeados por los huicos. | Fuente: RPP

El centro poblado de Secocha, en la región Arequipa, es uno lugares más afectados por los devastadores huaicos caídos desde hace cuatro días. Sin embargo, hasta el momento no reciben ayuda del Gobierno.

Así lo denunció a través del Rotafono la pobladora Rosa Alarico, quien advirtió sobre la terrible situación en la que se encuentra su poblador.

“Ya es el cuarto día y no recibimos ningún tipo de apoyo del Gobierno. No sé a dónde fueron a parar todas esas donaciones, o todas las fotos que pusieron en el Facebook, de medicamentos carpas, ropa agua. Hasta el momento no llega nada”, manifestó.

Según la mujer, la única ayuda que han recibido ha llegado de parte de sus vecinos de Camaná. “Si no fuera por la población de Arequipa, hermanos de Camaná, que están mandando apoyo, víveres para esta zona, ¿qué sería de nosotros?”, comentó.

Agua, la mayor necesidad

Rosa Alarico señaló que la principal necesidad que tienen es agua potable, ya que su única fuente del líquido elemento fue contaminada por los huaicos caídos en el lugar.

“Lo que necesitamos urgente es agua, el único proveedor que teníamos era un ojo que, por el huaico, ha sido tapado. No tenemos agua, necesitamos agua”, refirió.

La pobladora señaló que en la parte alta de Secocha hay zonas donde podría aterrizar un helicóptero llevando ayuda humanitaria.

“Por esa zona arriba hay bastante espacio, es zona árida; hay lugares donde un helicóptero puede aterrizar. (...) No queremos que ocurran más desgracias, por favor, que vengan a apoyar a las personas”, manifestó.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: