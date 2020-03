Richard Zúñiga Cerdeña golpeó y pateó a su expareja dejándola gravemente herida. | Fuente: América Noticias

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Richard Zúñiga Cerdeña, hombre acusado de destrozar a golpes la mandíbula de su expareja Sandra Medina.

El sospechoso fue intervenido cuando salía del Juzgado del Callao, adonde había acudido para una audiencia por otro delito, informó América Noticias.

La víctima pidió justicia y la máxima sanción para el agresor, ya que aún sufre las secuelas del brutal ataque, ocurrido a inicios de año.

“Casi me muero, yo tengo dos operaciones en la cara. Yo no puedo comer, sigo hinchada, de repente me operan de nuevo”, comentó entre lágrimas.

“No merecemos que nos golpeen. Ninguna mujer merece esto. Que se haga justicia, es lo único que pido”, sentenció.

La joven teme que el detenido salga en libertad y atente nuevamente contra su vida.

El coronel PNP Marco Cuadros detalló que Zúñiga Cerdeña tiene un extenso prontuario de delitos, entre los que están receptación, robo a mano armada y violencia contra la mujer.