Lo perdieron todo: incendio arrasó seis casas en asentamiento humano del Callao

Durante la madrugada de hoy, viernes, los vecinos del asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, ubicado a pocos metros del Penal Sarita Colonia, en el Callao, vivieron momentos de angustia ante un incendio que amenazaba arrasar las viviendas del sector.

Seis unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Callao llegaron al lugar y, tras varias horas de jornada, lograron contener las llamas. Sin embargo, seis casas de material precario quedaron destruídas por el incendio.

En diálogo con RPP Noticias, el brigadier de los bomberos Carlos Gallardo señaló que los vecinos reaccionaron a tiempo y, felizmente, pudieron retirar los balones de gas, muebles y demás enseres, lo cual impidió que las llamas continuaran expandiéndose y la tragedia sea mayor.

“Esto es un incendio que ha involucrado seis casas de material rústico, precario, que ha consumido prácticamente toda la parte posterior de estas casas. Ha intervenido la Comandancia del Callao con 6 unidades autobombas y una unidad de cisterna de agua (...) Aproximadamente, 50 bomberos trabajaron en esta emergencia y, no ha habido daños personales de ningún tipo", sostuvo.

Cortocircuito



Según los vecinos de la zona, el siniestro habría sido ocasionado por un artefacto llamado "Espiral", usado contra los zancudos, que se habría quedado enchufado toda la noche y, en un momento, se sobrecalentó y causó un cortocircuito.

Dado que un conjunto de viviendas se encuentra en escombros, varias familias solicitan ayuda al Gobierno central y regional para que puedan proporcionarles carpas y, así, tener un lugar seguro donde pasar la noche.

"Definitivamente, estas viviendas no están para habitar hasta que no se haga una limpieza, una remoción de escombros, proceder con el secado producto del agua. Es una buena acción que ha tomado los pobladores en priorizar la evacuación de sus enseres. Los balones de gas también fueron evacuados lo que ha permitido que no haya alguna explosión", agregó el brigadier Gallardo.